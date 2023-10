Casino Royale, Mads Mikkelsen ha perso il copione in aereo: 'Poteva causare la fine della mia carriera'

Oggi Mads Mikkelsen è caratterista semplicemente iconico, noto per aver interpretato cattivi in grandi saghe cinematografiche come quelle di Animali Fantastici e Indiana Jones, ma se un volo ai tempi di Casino Royale fosse andato in maniera leggermente diversa, la sua carriera nel mondo dei blockbuster avrebbe potuto finire prima ancora di iniziare.

Durante un'apparizione al Festival del Film di Zurigo, Mikkelsen ha rivelato di aver perso la sceneggiatura del film di James Bond con Daniel Craig lasciandola sull'aereo. La star ha raccontato di aver temuto di poter essere escluso da Hollywood se la sceneggiatura, con sopra il suo nome, fosse trapelata e avesse rovinato il film.

Mads Mikkelsen in una scena di Casino Royale

"'Casino Royale' era la prima sceneggiatura con il mio nome su ogni singola pagina. Il che significa anche che se la perdi, è colpa tua. Sono salito su un aereo, ho iniziato a leggerla e mi sono addormentato. Poi sono sceso e l'ho semplicemente lasciata lì", ha spiegato Mikkelsen durante l'intervista.

"La mia fortuna è stata che qualcuno dell'equipe delle pulizie l'ha probabilmente gettata via non sapendo cosa fosse. Quel giorno avrebbe potuto essere la fine della mia carriera", ha concluso l'attore. "Come se non bastasse, non avevo mai visto un film di Bond fino a quel momento e ovviamente avevo mentito a riguardo. Non mi sono reso conto di quanto fosse grande il progetto finché non abbiamo avuto la premiere a Londra e abbiamo dovuto incontrare la Regina. O meglio, lei ha dovuto incontrarci".