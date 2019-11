Casey Affleck e Sam Claflin star di Every Breath You Take

Casey Affleck e Sam Claflin sarannoi protagonisti del nuovo film Every Breath You Take, un progetto diretto da Christine Jeffs.

Casey Affleck sarà il protagonista, accanto a Sam Claflin, del thriller Every Breath You Take, diretto da Christine Jeffs e prodotto da 13 Films che presenterà il progetto ufficialmente all'American Film Market dal 6 novembre.

Il lungometraggio racconterà la storia di uno psichiatra (Casey Affleck) la cui carriera è in pericolo dopo che uno dei suoi pazienti si toglie la vita. Quando l'uomo invita nella propria casa il fratello del ragazzo, parte affidata a Sam Claflin, la sua famiglia viene fatta a pezzi, coinvolgendo anche la moglie (Michelle Monaghan) e la figlia.

Le riprese di Every Breath You Take inizieranno nelle prossime settimane a Vancouver; Christine Jeffs, recentemente, ha diretto anche Sunshine Cleaning.

Il produttore Richard B. Lewis ha dichiarato: "Sono estremamente felice che la talentuosa Christine Jeffs e il nostro cast di fama mondiale collaborino per portare in vita questo incredibile thriller che affronta i temi della famiglia, del tradimento e della redenzione, elementi universali e in cui possiamo tutti riconoscerci".