Casey Affleck: parlare del movimento #MeToo mi terrorizza

Il premio Oscar Casey Affleck ha rivelato di aver preferito rimanere in silenzio durante le accuse di molestie sessuali per paura del movimento #MeToo.

Casey Affleck ha spiegato che ha preferito rimanere in silenzio nel 2016 dopo le accuse di molestie sessuali per evitare di sembrare contrario al movimento MeToo, di cui invece è un grande sostenitore, e che parlarne lo terrorizza. L'attore è intervenuto su quanto accaduto tre anni fa durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard, accennando alle conseguenze relative a degli eventi avvenuti durante la lavorazione del mockumentary I'm Still Here, progetto che ha causato qualche confusione tra realtà e fantasia e ha dato vita a dei comportamenti che la star ritiene siano stati scorretti e interpretatibili in modo errato dalle persone coinvolte.

Il premio Oscar Casey Affleck ha dichiarato: "Volevo realmente sostenere quanto stava accadendo, ma ho pensato che la cosa migliore fosse rimanere in silenzio, in modo da non sembrare contrario a qualcosa che volevo invece aiutare... si tratta di una situazione dura in cui trovarsi, specialmente se apprezzi realmente e vuoi sostenere quel lato che sembra il maggiormente arrabbiato mentre quella rabbia sembra diretta verso di te". L'attore ha spiegato che in quel periodo ha parlato poco pubblicamente "per onorare il fatto che questa è l'esperienza di un'altra persona e non la mia".

L'attore ha aggiunto che parlare del movimento #MeToo lo spaventa: "Perché non dovrei sostenerlo? C'è qualcuno che lo crede? Ci sono delle persone che dicono che non crediamo nell'uguaglianza e pensiamo che il posto di lavoro dovrebbe essere un luogo pericoloso per alcuni e non per altri, e non ha senso".

Casey ha sottolineato che parlare delle questioni legate al movimento è complicato: "Mi spaventa. In particolare perché i valori del movimento sono gli stessi al centro della mia esistenza per il modo in cui sono cresciuto, sono legati al mio sistema di valori, pensando ad esempio a mia madre che ci ha cresciuti non facendoci vedere la serie Dukes of Hazard quando avevamo otto anni perché era sessista".

Affleck ha sottolineato: "Il modo in cui sono considerato da alcune persone recentemente va in opposizione rispetto a ciò che sono davvero ed è frustrante. Non poterne parlare è poi stato difficile".

Casey Affleck ritornerà sul grande schermo con il film Light of My Life, di cui è autore, regista e protagonista nel ruolo di un padre che viaggia con la figlia attraverso un mondo post-apocalittico.