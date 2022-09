Casey Affleck, Marisa Tomei, Kathy Bates e Alan Arkin star di The Smack

Pioggia di star per il nuovo lungometraggio di David M. Rosenthal, The Smack, che vede l'arrivo nel cast di Casey Affleck, Marisa Tomei, Kathy Bates e Alan Arkin. Con loro anche Teyana Taylor, Isabel May e Yul Vázquez.

Empire: l'attrice Marisa Tomei nell'episodio The Devils Are Here

Adattato da un romanzo omonimo di Richard Lange, The Smack seguirà il personaggio di Casey Affleck, Rowan Petty, un truffatore con una figlia gravemente malata (Isabel May) i cui giorni migliori sono alle spalle. L'uomo ha l'opportunità di tornare in sella quando incontra Jade (Teyana Taylor), una fiorente imbrogliona che lo introduce a una partitura che, se eseguita con successo, potrebbe cambiare le loro vite. Alan Arkin interpreta un collega di Rowan che mette le asua esperienza al servizio del nuovo colpo. Al suo arrivo a Los Angeles per portare a termine la più grande truffa della sua carriera, Rowan incontra la concorrenza di una miriade di altri colleghi, una dei quali è la sua ex moglie (Marisa Tomei). Con l'intensificarsi del gioco, la posta in gioco aumenta mentre gli alleati si trasformano in nemici.

La pellicola indie sarà prodotta da Keith Kjarval con la sua Unified Pictures​​​. Tra i produttori anche Sam Rockwell, Mark Berger e Sugar Andrea Bucko della Sugar Rush Pictures. Le riprese di The Smack inizieranno a Los Angeles questo autunno.