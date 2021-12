Casa Vianello, le prime tre stagioni in streaming su Prime Video

Le prime tre stagioni di Casa Vianello, la più celebre sit-com italiana di tutti i tempi con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, da oggi in esclusiva su Prime Video.

Da oggi, Mercoledì 1 dicembre 2021, Casa Vianello sbarca su Amazon Prime Video con le prime tre stagioni di una delle sit-com italiane più famose e amate di sempre, sempre capace di riscaldare i nostri cuori grazie ai suoi leggendari protagonisti: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

La piattaforma streaming di Amazon, cavalcando l'onda di uno dei periodi più nostalgici dell'anno, ha deciso anche di inserire l'intero franchise di Harry Potter tra le scelte di questo mese e partire oggi, infatti, gli otto film sono disponibili in attesa dell'arrivo di una delle più importanti novità di Prime Video: il docu-reality incentrato sulla famiglia di Fedez e Chiara Ferragni, "The Ferragnez", in uscita il 9 dicembre 2021.

Casa Vianello, celebre show ambientato nell'immaginario appartamento dei coniugi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, accompagnati dalla tata Giorgia Trasselli, è la sit-com più longeva prodotta dalla televisione italiana.

Le prime stagioni della serie con i coniugi Vianello, realizzate col suddetto cast autorale al completo e con molti altri attori di provenienza teatrale e cinematografica, fino agli anni duemila riuscivano spesso a richiamare un pubblico che raggiungeva in media i 6 milioni di spettatori.