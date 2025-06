Casa a prima vista Toscana stasera su Real Time: il reality immobiliare arriva tra borghi e città d’arte

Dopo il successo delle edizioni milanese e romana, da stasera - lunedì 9 giugno - in prima serata su Real Time va in onda Casa a prima vista Toscana: ecco quello che c'è da sapere.

Dopo il travolgente successo delle edizioni ambientate a Milano e Roma, Casa a prima vista sbarca per la prima volta in Toscana. Da stasera lunedì 9 giugno, su Real Time (canale 31) e in streaming su discovery+, arrivano 10 nuove puntate inedite in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30, con un nuovo trio di agguerriti agenti immobiliari pronti a contendersi la fiducia - e la scelta finale - di clienti sempre più esigenti.

Una nuova sfida immobiliare nella terra del Rinascimento

Il reality che ha rivoluzionato l'immagine dell'agente immobiliare e appassionato il pubblico con il suo mix di competenza, ironia e competizione, si prepara ad accendere i riflettori sulla Toscana: tra le colline della Val d'Era, i borghi medievali, la costa della Versilia e di Livorno, fino ad arrivare nel cuore artistico di Firenze. Saranno queste le cornici mozzafiato dove i tre nuovi protagonisti si sfideranno per trovare la casa ideale per i clienti.

Chi sono i nuovi agenti toscani

Al timone della versione toscana di Casa a prima vista ci saranno tre volti inediti:

Moira Quartieri : trent'anni di esperienza nel settore, ha fondato la sua agenzia nel 1993 operando tra Pontedera, Ponsacco e l'area del sottomonte Pisano. È riconoscibile per la sua folta chioma riccia, ma soprattutto per la sua personalità decisa, empatica e coinvolgente. Un vero "peperino" dal cuore grande e dalla parlantina tagliente.

Matteo Nencioni : da bambino disegnava case mentre gli amici disegnavano robot. Dopo una parentesi come dj, ha realizzato il suo sogno di lavorare nel mondo immobiliare, fondando un'agenzia che porta il suo nome. Il suo approccio? Creare sintonia tra cliente e immobile, puntando sulle emozioni e le "vibrazioni giuste".

Nico Tedeschi: "figlio d'arte", è cresciuto nell'agenzia immobiliare di famiglia, che oggi guida con spirito imprenditoriale e una buona dose di ironia. Spigliato, eclettico e iperattivo anche sui social, Nico è il perfetto interprete della nuova generazione di agenti immobiliari.

Moira Quartieri

Il format: competizione, case da sogno e colpi di scena

Il format resta invariato: i tre agenti ricevono le richieste di clienti in cerca di una nuova casa e, dopo essersi divisi sul territorio, propongono ciascuno un immobile selezionato con cura. Durante la visita, gli altri due colleghi osservano e commentano dal celebre van del programma, rivelando aneddoti, strategie e - talvolta - pungenti osservazioni. Al termine, solo uno verrà scelto dal cliente e si aggiudicherà la puntata e un premio in denaro.

Un successo che continua

Con le sue cinque edizioni passate tra Milano e Roma, Casa a prima vista è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo per Real Time, conquistando pubblico e critica grazie alla capacità di fondere intrattenimento, lifestyle e uno spaccato autentico del mercato immobiliare italiano. Dopo aver reso celebri agenti come Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco, ora tocca a Moira, Matteo e Nico conquistare il pubblico e aiutare i loro clienti a trovare la casa perfetta... a prima vista.