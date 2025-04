Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono

Nuovi volti per la stagione toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry.

Casa a Prima Vista allarga i suoi orizzonti e approda in Toscana. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-reality targato Real Time introduce tre nuovi agenti immobiliari che aiuteranno i partecipanti nella ricerca della casa perfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. I protagonisti del nuovo trio toscano sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.

Casa a Prima Vista si estende in Toscana

Locandina di Casa a prima vista

Il format di successo di Casa a Prima Vista rimane invariato: tre agenti si sfidano per proporre l'abitazione ideale a un cliente, ma questa volta lo scenario cambia. Dal 17 febbraio vanno in onda le puntate della nuova stagione del fortunatissimo programma di Real Time e quest'anno a supportare il team milanese e quello romano ci saranno anche tre nuovi agenti immobiliari dalla Toscana.

Il pubblico potrà quindi scoprire le bellezze e le peculiarità del mercato immobiliare toscano grazie all'arrivo di Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi, ognuno con uno stile unico e una lunga esperienza alle spalle.

Le tre new entry dalla Toscana di Casa a Prima Vista

I tre nuovi agenti di Casa a Prima Vista Toscana

Titolare della sua agenzia e attivo soprattutto a Pisa, Matteo Nencioni ha coltivato la passione per l'immobiliare fin da bambino. Come raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, mentre i coetanei disegnavano razzi, lui immaginava abitazioni. Ex DJ, oggi sfrutta la musica per creare atmosfere durante le visite. Seguito da oltre 23mila persone su Instagram, ha anche scritto un libro dedicato a chi vuole acquistare casa.

Con più di 30 anni di carriera, invece, Moira Quartieri opera tra Pontedera e la Valdera. È l'unica donna del nuovo gruppo e si distingue per una personalità frizzante e una chioma riccia ormai iconica. Anche lei è titolare di una propria agenzia e condivide sui social il suo lavoro con passione.

Infine Nico Tedeschi, classe giovane ma esperienza da veterano. Lavora nel settore da quando aveva 19 anni nell'agenzia di famiglia, ironico e curioso ama imparare dai clienti. Su Instagram si definisce un "agente un po' vintage" e mostra le case che visita tra Pisa e dintorni.

Dove vedere la nuova stagione

Con l'arrivo del trio toscano Casa a Prima Vista Italia amplia di molto lo sguardo sul mercato immobiliare, mantenendo lo stile fresco e autentico che ne decretano da anni il successo. La nuova stagione, iniziata il 17 febbraio, è già disponibile su Real Time e in streaming su Discovery+.