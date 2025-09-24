Matrimonio a prima vista, Asia Marchesi attaccata per le foto sexy: “Non cambiano chi sono”

L'ex protagonista del reality di Real Time, sposata con Anthony Giavarini, ha risposto con fermezza a chi la critica e la insulta per alcune foto sexy pubblicate sul suo profilo.

Matrimonio a prima vista c'è quella formata da Anthony Giavarini e Asia Marchesi, i due bergamaschi che, a distanza di mesi dal reality, continuano a vivere la loro storia d'amore. Una dimostrazione concreta che l'esperimento sociale di Real Time, a volte, riesce davvero a creare un "perfect match".

Dalla tv ai social: Asia Marchesi torna al centro dell'attenzione

Nelle ultime ore, però, a finire al centro delle attenzioni non è stato il loro legame di coppia, bensì Asia. L'ex protagonista del programma, oggi impiegata ma anche collaboratrice di alcune agenzie di moda, è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato degli scatti sensuali sul suo profilo Instagram. Nulla di scandaloso, eppure diversi utenti hanno deciso di scriverle messaggi offensivi, accusandola di essere cambiata dopo la notorietà televisiva.

Gli attacchi dopo le foto sensuali e la reazione della ex protagonista

Stanca delle critiche, Asia ha deciso di rispondere con un lungo sfogo nelle sue storie. Ha spiegato che la sua passione per la fotografia e per la moda non è nata oggi, ma già da quando, appena quindicenne, venne notata per strada e iniziò a collaborare con un'agenzia di Milano. Da allora non ha mai smesso di posare, anche se con alti e bassi dovuti a un periodo di bassa autostima e a una relazione passata con un ex fidanzato possessivo.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini

Il sostegno di suo marito e la nuova autostima di Asia

La Marchesi ha sottolineato come oggi il sostegno di suo marito Anthony le abbia dato più fiducia in sé stessa e la spinga a coltivare questa attività che, oltre a permetterle di "arrotondare", rappresenta per lei anche una forma di autostima: vedere una bella foto in cui riesce a piacersi, racconta, è una soddisfazione personale.

Con fermezza, ha chiarito che degli scatti sensuali non intaccano né i suoi valori, né il suo ruolo di moglie, figlia, sorella o zia. "La fotografia è un'arte, un lavoro e un hobby - ha ribadito - giudicare una persona come 'marcia' solo perché pubblica delle foto glamour è qualcosa da Medioevo".