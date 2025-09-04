Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo annuncia il matrimonio: la proposta a Capri è super romantica

Il video della proposta di matrimonio tra i Faraglioni fa il boom su Instagram e rende la cosa ufficiale: Ida Di Filippo e Pietro Al Bano si sposano.

Un anello, un tramonto e il mare di Capri: Ida Di Filippo, volto di Casa a Prima Vista su Real Time, ha reso pubblico il fidanzamento con Pietro Albano. La proposta di matrimonio è arrivata in bar barca con vista sui Faraglioni di Capri e il video, pubblicato su Instagram, ha acceso l'entusiasmo dei fan in poche ore.

La proposta a Capri: il video e le parole di Ida Di Filippo

Davanti ai Faraglioni, Pietro Albano, 35 anni e infermiere al Niguarda di Milano, si è inginocchiato e ha mostrato l'anello. Lei, Ida Di Filippo, volto storico di Casa a prima vista, visibilmente emozionata, ha condiviso il filmato sui social accompagnandolo con una dedica che racconta la profondità del sentimento che li unisce. E la gioia per questa nuova avventura.

"A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova..." - scrive il volto di Real Time - "Da quando per la prima volta ci siamo parlati...guardati...io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso!".

In un secondo passaggio della caption, l'agente immobiliare ha ribadito il proprio sì con una dichiarazione in più punti: "Si..all'amore della mia vita. Si..al migliore amico. Sì..al mio confidente. Sì..alla mia spalla. Si..alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!). Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te!".

Una storia d'amore costruita tra Milano e la tv

Ida Di Filippo (a dx) in Casa a prima vista

Il pubblico la conosce come parte del trio milanese di Casa a Prima Vista accanto a Mariana D'Amico e Gianluca Torre, ma dietro il personaggio c'è una relazione che dura da oltre dieci anni. Per amore Ida ha lasciato la sua Siano (Salerno) e si è trasferita a Milano, scelta che in passato ha definito "un bivio decisivo" della sua vita. Oggi quelle tappe portano a un nuovo capitolo, celebrato in uno dei luoghi-simbolo del romanticismo italiano.

Cosa aspettarsi ora: dettagli delle nozze e curiosità

Data e location del matrimonio non sono ancora state comunicate. Ma la community (affiatatissima) di Casa a Prima Vista seguirà con curiosità ogni passo dei preparativi - dall'abito ai testimoni, al luogo delle celebrazioni (che sia Capri stessa?). Nel frattempo, su Instagram si moltiplicano auguri e messaggi: un termometro chiaro dell'affetto verso la coppia.