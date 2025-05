Casa a prima vista: arriva oggi su Real Time la nuova stagione del format, presto anche in Toscana

Casa a prima vista è ormai diventato un vero e proprio fenomeno televisivo, basta vedere gli ascolti fenomenali che vengono registrati in ogni puntate, con punte che sfiorano addirittura 1 milione di spettatori e il 4,5% di share. Ora è tutto pronto per la nuova stagione, con tre nuovi agenti immobiliari toscani pronti a sfidarsi. A partire dal 5 maggio, la nuova stagione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Real Time.

Sarà inoltre disponibile on demand su Discovery+. Nella nuova stagione ci saranno 35 episodi, ovviamente a Roma e Milano, poi dal 9 giugno si parte con le puntate in Toscana.

Casa a prima vista arriva in Toscana

I tre agenti di Casa a Prima Vista Toscana

Dopo il grande successo degli agenti di Milano e Roma, Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco, Casa a prima vista è pronta a sbarcare nella meravigliosa Toscana, con tre agenti che dovranno soddisfare le richieste dei clienti che stanno cercando la casa dei sogni. Dall'incantevole Lucca al bellissimo mare della Versilia e di Livorno, fino a Firenze.

Saranno davvero tante le location protagoniste della nuova stagione di Casa a prima vista. I tre nuovi agenti sono: Moira Quartieri, che vanta su un'esperienza di 30 anni e una personalità empatia. Ci sarà poi Nico Tedeschi, che lavora nell'agenzia immobiliari di famiglia ed è un ragazzo dalla battuta sempre pronta. Infine, Matteo Nencioni, un sognatore che ama il proprio lavoro e ha un passato da dj.

Nuove sfide per il trio milanese e per quello romano

Casa a prima vista: una scena della serie Real Time

Ma non è tutto, infatti nella nuova stagione ci saranno nuove entusiasmanti sfide per il trio milanese, Ida, Gianluca e Mariana, e per il trio romano, Nadia, Corrado e Blasco. Il trio romano arriverà a Napoli ma non solo. In una puntata Corrado salirà a Milano per sfidare Ida e Gianluca. Mariana raggiungerà Roma per sfidare Blasco e Nadia. Tra l'altro, a Milano torna una vecchia conoscenza di Casa a prima vista, ovvero Lorenzo Magni.

Naturalmente, la formula del programma resta la stessa e grazie a Casa a prima vista la figura dell'agente immobiliare si è rivalutata enormemente grazie alla professionalità e alla simpatia dei protagonisti.

In ogni puntata, i tre agenti dovranno cercare la casa ideale da presentare ai propri clienti. Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto l'acquirente, vincerà la puntata e il premio in denaro.