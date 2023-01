Carnival Row 2: Orlando Bloom nel nuovo trailer della serie Prime Video

Carnival Row 2, la serie tv di Prime Video ha ora un nuovo trailer attualmente disponibile su You Tube, in attesa del debutto in streaming delle puntate inedite previsto per il 17 febbraio. Possiamo, quindi, cominciare a farci un'idea riguardo all'arco narrativo attualmente in arrivo, speculando sulle avventure di Orlando Bloom, Cara Delevigne e degli altri protagonisti.

In base a quanto rivelato fino ad ora sembrerebbe che Carnival Row si concluderà con la sua seconda stagione, di seguito trovate la sua sinossi (tramite Indie Wire): "In un mondo fantastico in cui esseri umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l'ex ispettore Rycroft Philostrate aka Philo (Orlando Bloom) che indaga su una serie di raccapriccianti omicidi. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e Black Raven complottano per vendicare l'ingiusta oppressione inflitta dai leader degli umani Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che minacciano il suo destino e il futuro di questo mondo, e dopo essere fuggiti dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il compagno Agreus Astrayon (David Gyasi) s'imbattono in una società radicalmente differente che sconvolge i loro piani. Con gli umani e le fate divisi e la libertà in pericolo ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e svariate prove nell'epica conclusione di Carnival Row".

Carnival Row 2: la data di uscita, il teaser e il poster dell'ultima stagione

Composta da 10 episodi, Carnival Row 2 è attesa per il 17 febbraio su Prime Video.