Carnevale è arrivato: al via la nuova stagione di Cinecittà World

Cinecittà World celebra il giovedì grasso lanciando la prima novità del 2024: il Villaggio di Carnevale. Il parco tematico celebra la festa più amata da adulti e bambini con maschere, parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli, una grande battaglia di coriandoli, frappe, chiacchiere e i dolci tipici del periodo.

Fino al 25 febbraio il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma si colora di festa con il nuovo Villaggio di Carnevale: un'apertura e un prezzo speciali (10€ e la possibilità di tornare gratis al Parco entro il 31 marzo) per celebrare il Carnevale e sentirsi i protagonisti di un film. Sulla Carnival Street ogni ora si terrà la Parata dei carri del cinema con spettacolari Big Foot, Chopper, Limousine, Auto della Polizia, Transformer, Personaggi e Supereroi, e Carri Tradizionali, realizzati in collaborazione con il Carnevale di Fano.

Guest star e Madrina del Carnevale la showgirl e attrice Carmen Russo con il suo show cantato e ballato dal vivo Carmen Live, che ripercorre le più belle canzoni italiane, con un omaggio speciale a Raffaella Carrà. A Febbraio si inaugura anche la novità 2024 Hotel Transilvania, il divertente e semiserio percorso horror ispirato all'omonimo film e alla leggenda del Conte Dracula. Tra le attrazioni disponibili: la Guerra dei Mondi, esperienza di realtà virtuale sul set del noto film di fantascienza, Saltopazzo, dove provare l'ebbrezza di un salto nel vuoto da 2 a 6 metri, la Sala Giochi e il Truccabimbi di Carnevale. Per i più piccoli arrivano BAT PAT, il pipistrello parlante e il SIGNOR ACQUA, protagonista dei libri di Agostino Traini Il Mondo del Signor Acqua editi in Italia da Mondadori Libri per Piemme. I due simpatici personaggi, su licenza di Atlantyca Entertainment, accoglieranno i bimbi per tutto il mese.

L'apertura del 2 marzo

L'apertura completa di Cinecittà World sarà sabato 2 marzo, quando il sipario rosso si aprirà sulle 6 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio) con 40 attrazioni e 6 spettacoli live al giorno. Tra le novità della stagione lo spettacolo NoGravity, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che porta in scena i più grandi duelli della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter: uno show ipnotico in cui i danzatori-acrobati mettono in piedi architetture in grado di lasciare a bocca aperta.

Per la data di apertura il Parco è alla ricerca di 200 nuove figure da inserire per la nuova stagione: l'appuntamento è al Job Talent Day il 17 febbraio.

"Nel 2024 si apre un nuovo capitolo della storia di Cinecittà World con l'apertura ufficiale di tre parchi: Cinecittà World, Roma World e Aqua World - dichiara Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World - tre mondi divertenti e coinvolgenti per gli ospiti, tutti accessibili con un unico biglietto."

Cinecittà World ha chiuso il 2023 con il suo miglior risultato (Ebitda +77%; Ebitdar +21%), è al suo sesto anno di crescita consecutivo (dal 2017) ed è il 1° Parco tematico del Centro Italia e 4° del Belpaese, grande attrattore turistico del Lazio e della Capitale con oltre mezzo milione di visitatori l'anno.

Il calendario 2024 degli eventi di Cinecittà World riparte con tante novità: oltre 100 manifestazioni in palinsesto come Concerti, Serate, Anteprime Cinematografiche, kermesse di danza internazionali, Convention, congressi e sport nei Teatri del Parco e nel nuovissimo Palastudio inaugurato a Natale.