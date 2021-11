Grande Fratello Vip 6, Carmen Russo rivela quando uscirà dalla casa

Carmen Russo non resterà nella casa del Grande Fratello Vip 6 fino a marzo: la showgirl ha rivelato quando uscirà per raggiungere la sua famiglia.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 non sarà accettato da Carmen Russo che in queste ore ha rivelato quando uscirà dalla casa più spiata d'Italia. Anche se i concorrenti non sanno ancora ufficialmente che il reality si allungherà fino al 14 marzo, molti di loro, forti dell'esperienza della scorsa edizione, stanno parlando di cosa decideranno nei prossimi giorni.

Anche quest'anno il Grande Fratello Vip non finirà come previsto a dicembre ma si prolungherà fino agli inizi della primavera con i concorrenti 'costretti' a passare le feste natalizie e l'arrivo del nuovo anno nella casa più spiata d'Italia. A differenza dello scorso anno, l'allungamento del programma non arriverà come un fulmine a ciel sereno per i gieffini, infatti molti di loro già ne parlano.

La scorsa settimana Katia Ricciarelli aveva detto che lei non accetterebbe un eventuale prolungamento a causa dei suoi impegni lavorativi. Intervistato dal Corriere del Veneto, Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha rivelato che per il figlio è in progetto una film "al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello, noi poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film".

Lo scorso anno i gieffini ebbero la possibilità di lasciare il programma senza pagare nessuna penale, il ritiro non fu equiparato all'espulsione e chi, come Elisabetta Gregoraci, decise di andare via, continuò ad essere invitata in studio. A parlare del prolungamento oggi è stata Carmen Russo, la showgirl ha detto che lei lascerà il programma a dicembre perchè ha intenzione di passare le vacanze natalizie in famiglia "per me basta così sono quasi sicura, non posso lasciare Enzo Paolo e la bambina da soli ancora - poi ha spiegato i motivi della sua decisione - tre mesi va bene e sono tanti. Parliamo di mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l'entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai".

Carmen Russo ne ha parlato con Manila Nazzaro che, da parte sua, ancora non ha deciso, ma comprende le decisione della coinquilina "Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba".