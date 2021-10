Carmen Russo, la scollatura esplode al Grande Fratello Vip 2021: il video virale

La scollatura di Carmen Russo è letteralmente esplosa a causa delle celebri forme della concorrente del Grande Fratello Vip 2021: nel video dell'incidente piccante, diventato subito virale sui social, si vede quello che è successo poco dopo la fine della diretta della tredicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Carmen Russo è certamente uno dei pochi personaggi ad essersi messo in luce in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi, ha spesso animato le serate nella casa di Cinecittà improvvisando alcune coreografie.

Ieri Carmen è stata la protagonista di un incidente che in poco tempo ha fatto il giro della rete. Per i concorrenti del reality è tradizione cenare e bere qualcosa dopo la diretta del programma che, solitamente finisce dopo l'una di notte. In uno di questi momenti di relax, che servono a smaltire la tensione della diretta, Carmen Russo, mentre sorseggiava un bicchiere di vino e chiacchierava con Soleil Sorge, si è vista esplodere la scollatura che, fortunatamente, aveva retto per tutte le tre ore di diretta. Carmen ha mostrato per qualche secondo le sue grazie al pubblico che seguiva in quel momento Il Grande Fratello Vip su Mediaset Extra.

Come succede in questi casi il video che testimonia l'incidente hot, nonostante l'ora tarda, è stato subito caricato sui social diventando virale in poco tempo. Carmen è stata comunque velocissima a coprirsi, nonostante non fosse al massimo della felicità. La showgirl infatti è finita in nomination insieme a Ainett Stephens e Francesca Cipriani. Venerdì 29 ottobre quindi, Carmen Russo potrebbe abbandonare la casa più spiata d'Italia qualora risultasse la meno votata dal pubblico. A mandare in nomination Carmen è stata Soleil Sorge, risultata la più votata nel televoto chiuso ieri sera.