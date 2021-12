Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli a Carmen Russo: “Basta con questo caz.o di ballo”

Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno avuto una discussione durante le prove di ballo per lo spettacolo di Natale del Grande Fratello Vip 6: la ballerina ha catalizzato l'attenzione dei suoi coinquilini sulle prove della sua disciplina togliendo spazio al canto gestito dal soprano.

Quest'anno anche le prove del Natale stanno creando dei dissapori all'interno del Grande Fratello Vip 6, a dispetto dello spirito delle feste che sembra non essere entrato nella casa più spiata d'Italia. Nel programma, come sappiamo, ci sono Carmen Russo e Katia Ricciarelli, la prima ha l'onere di far ballare i concorrenti, la seconda di farli cantare ma le due maestre fanno fatica a gestire i rispettivi spazi senza pestarsi i piedi, così succede che finiscono per scontrarsi e mandarsi a quel paese, come potete constatare nel video.

A onor del vero a lamentarsi è soprattutto Katia Ricciarelli che stamattina ha avuto da ridire con alcuni concorrenti per la mancanza di ordine nella casa, e ha rimproverato Carmen di monopolizzare il tempo dei ragazzi, lasciandone poco alle prove di canto. Così, mentre gli uomini provavano a sincronizzare i loro movimenti, Katia si è alzata dal divano e ha detto "mi sono stufata, vi ripeto che questa è una cosa divertente, non ballerete mai in sincro perché non vi guardate, dovete esprimervi con la faccia".

Katia Ricciarelli ha poi inveito contro Carmen Russo rinfacciandole di voler fare solo quello le piace. La showgirl ha ribadito che lei non ha mai interferito con le prove di canto ma la Ricciarelli ha replicato "hai detto il contrario di quello che ho fatto io fino ad adesso. Vorrei una cosa divertente - e poi - anche se sbaglia non fa niente, anche se Giucas sbaglia è bello così. Deve fare sorridere e ridere e mi sono stufata avete occupato tutto con questo caz.o di ballo, non ne posso più".