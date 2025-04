Carmen Russo sull'omosessualità presunta di Enzo Paolo Turchi: "In 40 anni me ne sarei accorta!"

Ancora una volta, Carmen Russo smentisce le illazioni sul marito Enzo Paolo nate all'interno della casa del Grande Fratello. Era già successo in un'intervista a Nuovo Tv il mese scorso, e ora durante l'intervista rilasciata a Monica Setta per il programma Storia di donne al bivio.

Cosa aveva detto Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Le voci erano nate da un commento di Zeudi Di Palma che, parlando con Mattia Fumagalli al Grande Fratello, gli aveva detto: "Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca", Aveva così lasciato intendere un'omosessualità del coreografo.

Carmen Russo a Monica Setta: "Enzo Paolo non è gay"

Di nuovo, Carmen Russo è tornata sulla questione: "Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay", ha ribadito a Monica Setta. Ha poi aggiunto: "Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio".

La Russo ha quindi chiarito l'equivoco: "Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà".

"Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno".

Insomma: niente di nuovo rispetto a quanto già dichiarato nell'intervista per Nuovo Tv.

L'impegno a Ne vedremo delle belle

Carmen Russo intanto, è impegnata come concorrente in Ne vedremo delle belle, lo show del sabato sera di Rai Uno. Sabato prossimo ci sarà l'ultima puntata, in anticipo rispetto al previsto a causa dei bassi ascolti.

Riguardo allo show, ha detto alla Setta di aver dato il massimo: "Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po' cattivelli, so di aver fatto bene". Sabato scopriremo chi vincerà.