Carmen: Paul Mescal e Melissa Barrera nel trailer del film diretto da Benjamin Millepied

Dopo il grande successo con Aftersun, Paul Mescal si prepara a tornare con un nuovo film d'essai: Carmen. Adesso, finalmente, possiamo dargli un'occhiata attraverso il primo trailer pubblicato sul web da Sony Pictures Classics.

Nel film, diretto da Benjamin Millepied (il coreografo del Cigno Nero), con la colonna sonora originale di Nicholas Britell, e canzoni di Britell, DOC, Julieta Venegas e Taura Stinson, vedremo Paul Mescal e Melissa Barrera nei panni di un immigrato senza documenti e una guardia di frontiera che si innamorano, nonostante il fatto che dovrebbero essere nemici, per poi scappare insieme.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Carmen (tramite IndieWire):

La pellicola segue una donna giovane e ferocemente indipendente che è costretta a fuggire dalla sua casa nel deserto messicano in seguito al brutale assassinio di sua madre, un'altra donna forte e misteriosa. Carmen (Barrera) sopravvive a un terrificante e pericoloso passaggio di frontiera illegale negli Stati Uniti, solo per trovarsi di fronte a una guardia volontaria che uccide a sangue freddo altri due immigrati nel suo gruppo. Quando questa e il suo compagno di pattuglia, Aidan (Paul Mescal), un marine con un disturbo da stress post-traumatico, vengono coinvolti in una situazione di stallo mortale, Carmen e Aidan sono costretti a fuggire insieme. Si dirigono a nord verso Los Angeles alla ricerca della migliore amica della madre di Carmen, la mutevole Masilda e proprietaria del nightclub La Sombra, un santuario della musica e della danza. Carmen e Aidan trovano conforto e un incrollabile amore reciproco nella sicurezza del rifugio magico della donna, ma il tempo sta per scadere mentre la caccia della polizia si avvicina.

Vi ricordiamo che il film, ispirato all'opera classica, è atteso nei cinema ad aprile.