Carlotta Mantovan: 'Ballando con le Stelle è una rinascita, ma la morte di Fabrizio è un dolore insuperabile'

Carlotta Mantovan è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2023, nonostante sia stata eliminata nell'ultima puntata sabato scorso. La giornalista e conduttrice televisiva, durante un'intervista a Oggi, ha rivelato che tornare in televisione è stato per lei il primo segnale di rinascita, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ed ora è pronta a rimettersi in gioco.

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle 2023: Una Rinascita

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan è stata eliminata dal pubblico che, al ballottaggio finale, ha preferito Sara Croce. Carlotta, comunque, anche se non potrà esibirsi nella prossima settimana, ha la possibilità di essere ripescata nel corso della nona puntata.

Il Passo Importante di Tornare sul Palco

Nel corso dell'intervista, Carlotta ha detto che accettare la proposta di Milly Carlucci di tornare davanti alle telecamere è stato un passo importante per lei, che dopo la morte di Fabrizio Frizzi aveva preferito lasciare Roma e rifugiarsi in un piccolo centro.

Il ritorno in televisione per la Mantovan fa parte della sua esigenza di rinascere, ha spiegato: "Del bisogno di guardare avanti, di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via".

Sul palco di Ballando, sul quale spera di ritornare dopo i ripescaggi insieme al suo professionista Moreno Porcu, ha cercato di portare "L'idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere. E lo può fare partendo da piccole scelte, come indossare un vestito di paillettes, una lunga treccia bionda o delle ciglia posticce".

Il Dolore per la morte di Fabrizio Frizzi

La moglie del compianto Fabrizio Frizzi, morto prematuramente a sessant'anni per un'emorragia cerebrale, ha confessato che, sebbene siano passati sei anni dalla scomparsa del marito, il dolore non è mai andato via. "Il dolore non si supera, lo si porta con sé", ha affermato. "Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebolita".

Il Futuro di Carlotta Mantovan

Riguardo al suo futuro, Carlotta ha detto: "Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all'amore".

Infine, Carlotta Mantovan ha svelato la tipologia di programma televisivo che le piacerebbe condurre: "Un programma di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita senza spettacolarizzare il dolore".