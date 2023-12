Ballando con le Stelle 2023, Mantovan eliminata, Caprarica si ritira: la classifica della settima puntata

Carlotta Mantovan è stata eliminata da Ballando con le Stelle dopo lo spareggio con Sara Croce, Antonio Caprarica si è fermato per motivi di salute: Wanda Nara leader della classifica.

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2023 si è conclusa con un emozionante ballottaggio finale, che ha visto Sara Croce prevalere su Carlotta Mantovan. Tuttavia, prima di questo momento decisivo, un altro concorrente ha dovuto fermarsi: Antonio Caprarica, su consiglio medico, ha interrotto la sua partecipazione, sperando di rientrare con i ripescaggi nella nona puntata. Wanda Nara è stata la protagonista indiscussa della serata, vincendo con ampio distacco.

Ballando con le Stelle: settima puntata

Manche a sorpresa

La serata è iniziata con una sorprendente sfida tra i concorrenti, i quali, insieme ai loro partner professionisti, si sono esibiti presentando due stili diversi. Le donne hanno affrontato una coinvolgente danza polinesiana, mentre gli uomini hanno indossato i panni di Tony Manero, il celebre personaggio interpretato da John Travolta ne La Febbre del Sabato Sera.

Carolyn Smith, l'unica giurata di questa gara, ha decretato la vittoria di Simona Ventura tra le donne e di Teo Mammuccari tra gli uomini, aggiungendo un tocco di imprevedibilità e competizione alla serata.

Ospiti della serata

Una delle sorprese della settima puntata di Ballando con le Stelle 2023 è stata la presenza di Lillo, affiancato da Anna Foglietta, protagonisti del film Elf Me, disponibile su Prime Video. Per saperne di più sul film, potete leggere la nostra recensione di Elf me qui.

Sulla pista di Ballando si sono esibiti anche Maria Esposito, Antonio Orefice, Giulia Luzi e Mattia Zenzola, alcuni dei protagonisti di Mare Fuori - Il Musical. I ballerini per una notte hanno contribuito al tesoretto della serata, assegnato da Alberto Matano a Wanda Nara, mentre Rossella Erra ha dato la sua parte a Giovanni Terzi.

Classifica e Spareggio

La classifica completa riflette la valutazione complessiva dei concorrenti, includendo la manche a sorpresa, i punti assegnati dalla giuria, composta dai consueti Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, e i contributi derivanti dal tesoretto.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: 83 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini: 66 punti

Simona Ventura e Samuel Peron: 50 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: 48 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina; 46 punti

Sara Croce e Luca Favilla: 38 punti

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova: 36 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu: 31 punti

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2023 sono finite al ballottaggio le ultime tre coppie. Prima che Milly Carlucci aprisse il televoto, Antonio Caprarica ha annunciato il suo ritiro su consiglio del medico, affermando: "Mi ha detto che se non mi fermo rischio di farmi male". La conduttrice ha rassicurato il pubblico sottolineando che il giornalista avrà la possibilità di partecipare al ripescaggio.

Nel momento più delicato della serata, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu sono stati sconfitti al ballottaggio, salvati solo dal 40% del pubblico, mentre il 60% degli spettatori gli ha preferito il duo Sara Croce-Luca Favilla. La coppia eliminata non potrà esibirsi nella prossima settimana, ma resta in attesa della possibilità di essere ripescata nei ballottaggi finali.