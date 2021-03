Da Carlo Verdone ai The Jackal, si vola nel backstage dello spot Prime Video

Il video backstage del divertente spot di Amazon Prime Video, condiviso oggi online, permette di vedere sul set star come Carlo Verdone, The Jackal e lo chef Carlo Cracco.

Le star coinvolte nella campagna pubblicitaria, che ha preso il via il 2 marzo, vengono mostrate mentre cantano, scherzano e prendono il "volo" grazie agli effetti speciali.

Lo spot ha debuttato in occasione del Festival di Sanremo ed è un omaggio alla famosa canzone sanremese Nel blu dipinto di blu, di Domenico Modugno. Per per la prima volta i protagonisti degli show prodotti dagli Amazon Studios in Italia Carlo Verdone, Carlo Cracco, Mara Maionchi, Fedez, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro & Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, sono insieme in un divertente spot in stile musical, dai toni comici e surreali.

Quando una cliente Amazon Prime avvia il download dell'app Prime Video, il gruppo di artisti si paracaduta con esiti esilaranti verso la sua casa, intonando il celebre brano sanremese. E sono i volti di tre produzioni originali italiane di Amazon Studios, tra le più attese nel 2021: LOL: Chi ride è fuori, comedy show con dieci grandi talenti comici, condotto da Fedez con Mara Maionchi e in uscita il 1° aprile, e le serie Dinner Club un travelog culinario con Carlo Cracco e Vita Carlo con Carlo Verdone che interpreterà se stesso in versione romanzata, entrambe disponibili su Prime Video dal prossimo autunno.

La campagna marketing è stata ideata dall'agenzia spagnola CYW, con la produzione di Filmmaster Productions. La regia è stata affidata a Carlani e Dogana e la post produzione a Edi-Effetti Digitali Italiani.

Prime Video è uno dei benefici inclusi nell'abbonamento ad Amazon Prime ed offre, senza alcun costo aggiuntivo, l'accesso a film, serie TV e contenuti in esclusiva tra cui: Borat - Seguito di film cinema, One Night in Miami, The Boys, Tom Clancy's Jack Ryan, Upload, Tales from the Loop, Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo, FERRO e le serie premiate agli Emmy Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel, oltre a migliaia di contenuti in licenza, e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. I contenuti originali italiani annunciati e in produzione sono Bang Bang Baby, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo Stagione 2 e la docu-serie sportiva All or Nothing: Juventus.

L'app Prime Video è disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast, Vodafone Tv e Sky Q.