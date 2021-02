Carlo Verdone e il "saluto" dell'elefante al circo: "stava preparando il barrito ma poi..."

Il grande Carlo Verdone ha raccontato a Che tempo che fa? l'esilarante episodio dell'elefante la volta in cui tempo fa era andato con la sua famiglia al circo: in quell'occasione anche l'animale gli ha lasciato un "grande" ricordo.

In occasione dell'uscita, prevista domani 16 Febbraio, della sua autobiografia, La carezza della memoria, Carlo Verdone è stato ospite a Che tempo che fa?, dove ha anticipato alcuni aneddoti sulla sua vita. Uno tra questi ha particolarmente colpito lo stesso conduttore del programma su Rai3, Fabio Fazio, per la sua comicità:

"Alla fine andammo al circo", ha iniziato a raccontare Verdone, "c'era lo spettacolo, trapezisti, leoni, i figli che si mettevano paura, io che li prendevo, mio padre era felice... a un certo punto Liana Orfei fa così: "E adesso... (non ricordo il nome dell'elefante, dice l'attore NdR), Simba vieni avanti." E si vede un elefante enorme uscire. "Simba ma tu lo sai che c'è questa sera qua un tuo collega, che fa anche lui spettacolo? Guarda dov'è", lei viene vicino a me e mi indica, "tu adesso lo devi venire a salutare".

"I miei figli fanno "no no, l'elefante no", prosegue Verdone. ""Boni, boni", gli dico io, "è ammaestrato, state boni". L'elefante arriva e a un certo punto mette il piede sul bordo della pedana circolare, a pochi metri dove stavo io. I figli scappano, mio padre c'ha paura e va indietro pure lui, siccome il pubblico applaudiva e rideva, io dovevo rimanere là, così ridevo e stavo fermo, salutando l'elefante come un cretino."

"A un certo punto Liana dice all'elefante: "e adesso un bel saluto al tuo collega Carlo Verdone, forza il saluto!" conclude Verdone. "L'elefante sai che fa? Stacca le gambe, alza la proboscide, vorrebbe fa' un barrito ma non gli viene, gli parte uno scaracchio e mi centra in pieno. Sembrava davvero uno spettacolo da clown, mi centra proprio sulla fronte, nemmeno a farlo apposta, mi arriva un'ostrica immensa sulla faccia, il pubblico se ne rende conto perché s'è visto il volume di quello che mi era arrivato e c'è così la più grossa risata della serata del circo."