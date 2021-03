Carlo Verdone e Papa Francesco, la foto dell'incontro e l'ironia tra i commenti

Carlo Verdone è stato in udienza da Papa Francesco e ha pubblicato la foto sui social: i suoi follower, che condividono il senso dell'umorismo dell'attore, si sono sbizzarriti ricordando i vari personaggi interpretati da Carlo Verdone nella sua carriera.

Incontri come questo, avvenuto pochi giorni prima della partenza del Papa per l'Iraq, capitano forse una volta nella... Pubblicato da Carlo Verdone su Venerdì 12 marzo 2021

Carlo Verdone nella sua carriera di attore e comico ha interpretato più volte la figura del clericale, da padre Spinetti del film Acqua e Sapone a Don Alfio di Un sacco bello. Oggi l'attore romano ha condiviso su Facebook la foto del suo incontro con Papa Francesco, un'udienza ottenuta da Carlo prima dello storico viaggio pastorale del pontefice in Iraq, come si legge nella caption che accompagna la foto: "Incontri come questo, avvenuto pochi giorni prima della partenza del Papa per l'Iraq, capitano forse una volta nella vita. Un uomo di immensa disponibilità, col dono di iniziare un discorso in modo molto semplice ma, piano piano, di elevarlo a vette molto alte che portano a profonde considerazioni. Che bel pomeriggio sereno, pacato come se si avesse accanto un amico premuroso. Buona serata a tutti voi". Nella foto traspare tutta l'emozione vissuta da Carlo Verdone in quel particolare momento.

Carlo Verdone e Natasha Hovey in una immagine promozionale della commedia Acqua e Sapone.

Scorrendo il post si leggono i commenti dei fan dell'attore, oltre a quelli che esaltano la figura del Pontefice ce ne sono molti, forse la maggioranza, che ironizzano su questo incontro immaginando che Verdone abbia mostrato al Papa alcune delle sue caratterizzazioni. Così scorrendo la pagina troviamo un utente che gli chiede: "Te prego, dimme che gli hai fatto il pezzo del "piccolo getsemani" con occhio e voce di don Alfio" e ancora "Dal 1983 padre Spinetti è riuscito finalmente ad ottenere udienza col Santo Padre insieme a Wilma e Sandy", questi ultimi sono i personaggi di Acqua e sapone interpretati da Florinda Bolkan e Natasha Hovey.

Le citazioni dai film di Verdone continuano, questa volta un follower ricorda una famosa frase de Il gallo Cedrone e scrive "Bellissima foto. Non vorrei essere superficiale ma una domanda che avrebbe potuto fare è: 'Ma sto Tevere ce serve o nun ce serve?'". E tornado al personaggio di Acqua e Sapone: "Ci dovevi andare vestito da padre Spinetti".