Carlo Verdone ospite speciale della 4° giornata di Presente Italiano 2019

Carlo Verdone sarà ospite speciale della 4° giornata di Presente Italiano 2019. Alle 19, per l'omaggio a Verdone, la proiezione di Maledetto il giorno che t'ho incontrato e alle 21.30 Compagni di scuola alla presenza del regista.

Protagonista di oltre 40 pellicole, con una carriera da sceneggiatore e regista: sarà Carlo Verdone, venerdì 4 ottobre, l'ospite speciale della quarta giornata di Presente Italiano, il film festival dedicato al cinema nostrano contemporaneo, in programma fino al 6 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città. Alle 21.30, al cinema Roma (via Laudesi, 6) Verdone presenterà al pubblico il film cult "Compagni di Scuola", che nel 1988 lo consacrò regista e attore popolare e autentico e sceneggiato proprio da "toscani" come Piero de Bernardi e Leonardo Benvenuti.

Ispirato a un'esperienza personale dello stesso regista, Compagni di scuola racconta di un gruppo di ex compagni che, alla soglia dei 35 anni, si ritrova per una rimpatriata organizzata nell'elegante villa di una di loro. Protagoniste della serata saranno però le nevrosi, le insoddisfazioni, le illusioni e le problematiche degli ex amici: questioni relative ai soldi, alla solitudine, alle pieghe sbagliate prese dalla vita e ai rapporti mai sbocciati, che trovano nell'occasione un illusorio spazio per esistere.

Carlo Verdone: "Il mio cinema non sarebbe nulla senza i personaggi femminili"

Il regista romano sarà a Pistoia per partecipare a una serie di incontri e proiezioni che ruoteranno, naturalmente, attorno alla sua carriera. L'omaggio cinematografico, oltre a Compagni di scuola si compone di altri 3 film selezionati dallo stesso regista romano che saranno proiettati al cinema Roma: Maledetto il giorno che t'ho incontrato (venerdì 4, alle 19, Ma che colpa abbiamo noi? e Posti in piedi in paradiso (sabato 5, rispettivamente alle 19 e 21.30).

La quarta giornata del festival si aprirà alle 17 con il documentario "Vinilici" di Fulvio Iannucci, che vede Carlo Verdone protagonista, questa volta, davanti alla macchina da presa. Alle 18.30, presso la Libreria Lo spazio di via dell'Ospizio, verrà presentata la collana di Gremese "I cult del grande cinema popolare" con Claudio Bartolini, curatore, e Stefano Loparco, uno dei due autori.

Da non perdere fino al 6 ottobre la mostra fotografica "Uno, dieci, cento Verdone" composta da 32 ritratti originali scattati, dentro e fuori il set, dal fotografo Claudio Porcarelli e realizzata grazie al contributo di Conad e alla collaborazione del Comune di Pistoia, allestita nell'atrio del Palazzo Comunale (Piazza del Duomo) visitabile gratuitamente negli orari di apertura della struttura.