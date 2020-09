Carlo Verdone, operazione alle anche: "Dopo anni di atroci sofferenze, un miracolo" VIDEO

L'attore e regista Carlo Verdone ha rivelato in un video su Facebook una recente operazione che ha subito alle anche. Infatti, come ha dichiarato nel video, soffriva da svariati anni di atroci dolori. Ma è avvenuto un piccolo miracolo.

Carlo Verdone tornato a camminare dopo una doppia operazione alle anche: "Impazzivo dal dolore, ma ora mi sento in paradiso". Così Carlo Verdone ha svelato il suo segreto a tutti i fan. "Sono stato 7 anni a prendere antidolorifici, anche quando andavo sul set, non riuscivo a stare in piedi o a fare pochi metri. Ma guardate oggi cosa riesco a fare. Anche se, per favore, non imitatemi" ha così commentato l'attore romano.

Carlo Verdone si è operato a causa di una coxartrosi che gli aveva consumato la cartilagine. Come da lui dichiarato, dopo tutto questo tempo, si è deciso giovedì 17 settembre a farsi operare e in un colpo solo, i medici gli hanno ricostruito entrambe le anche. Nella giornata di ieri è riuscito a stare in piedi, anche senza stampelle.

L'ultimo film di Verdone, Si vive una volta sola, l'attore spera che possa arrivare presto al cinema e nel frattempo, nonostante abbia raccontato qualche critica che non ha digerito al riguardo. Si vive una volta sola vede Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guidare un'equipe di medici brillanti che oltre a essere degli eccellenti professionisti nel loro campo, sono anche un'amabile banda di insospettabili maestri della beffa.