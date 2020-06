Carlo Verdone e la foto con Massimo Troisi: "Quella volta un paparazzo ci seguì"

Carlo Verdone ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Massimo Troisi e nella settimana dell'anniversario della morte dell'attore napoletano, ha affidato un ricordo nostalgico e tenero al suo profilo di Facebook, ma ne ha approfittato anche per un augurio speciale a chiunque ami il cinema.

Nella foto, risalente ai primi anni '80, Troisi e Verdone sono seduti in una sala cinematografica affollata, entrambi sorridenti. Non sappiamo l'anno della foto, ma i due attori e registi venivano dal successo del programma Non Stop (che li lanciò entrambi) e dei loro primi film, Ricomincio da Tre e Scusate il ritardo per Troisi e Un sacco bello e Bianco, rosso e verdone per l'attore romano.

"Pigro, geniale, lento, creativo e spiritoso come pochi, Massimo usciva molto poco da casa." - racconta Carlo Verdone a proposito di Massimo Troisi, morto 26 anni fa dopo aver completato le riprese de Il Postino - "Ero l'unico che riusciva a portarlo al cinema. Ma si raccomandava di andare sempre al primo spettacolo, non voleva essere assalito dalle persone. Ma quel giorno la sala era piena pure alle 15.30. Non ricordo quale film fosse, di sicuro eravamo al cinema Gioiello, piccola sala sulla via Nomentana. Un paparazzo ci seguì e scattò questa foto. E che ora un mio amico fotografo, trovata nel suo archivio, mi regala."

Il post di Carlo Verdone si chiude con un augurio: "Prendiamo questo scatto dei primi anni '80 come l'auspicio di poter tornare in sala in piena sicurezza. La sala è il tempio del cinema. Uno dei pochi luoghi a noi rimasti di aggregazione e condivisione."

Ricordiamo che la riapertura dei cinema in Italia è prevista per il 15 giugno e a fine febbraio proprio Verdone è stato costretto a posticipare l'uscita del suo nuovo film, Si vive una volta sola.