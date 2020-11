Carlo Verdone annuncia le riprese della serie Amazon e l'uscita di un libro

Carlo Verdone ha ultimato la sceneggiatura di Vita di Carlo, la serie tv che sarà realizzata per Amazon Prime Video. In attesa dell'inizio delle riprese, l'attore romano ha annunciato anche l'uscita di un libro autobiografico edito da Bompiani.

Si vive una volta sola: Carlo Verdone e Anna Foglietta in una scena del film

All'inizio del 2020, Amazon Prime Video Italia aveva presentato alla stampa e al pubblico le novità che, nei mesi a seguire, sarebbero state aggiunte nel catalogo. Tra queste, spiccava Vita di Carlo, serie tv scritta da Carlo Verdone. A distanza di quasi un anno, è lo stesso artista romano ad aggiornare i suoi fan sullo stato dei lavori relativi a questo progetto attraverso cui Verdone si affaccerà per la prima volta sul mondo dello streaming.

Nel corso della giornata di chiusura del Festival del Cinema Europeo, iniziato esattamente una settimana fa, Carlo Verdone non si è sbilanciato sui dettagli riguardanti ciò di cui la serie tv parlerà ma ha comunque annunciato di averne ultimato la sceneggiatura e che le riprese partiranno intorno al mese di marzo 2021. A gennaio, Verdone aveva commentato così il progetto: "Ringrazio Amazon per questa grande novità, bisogna guardare al futuro c'è una nuova fruizione del prodotto filmico e mi affaccio volentieri a questo prodotto. Sento di avere una grande libertà, sento di poter raccontare davvero il mio privato. Me ne capitano di tutti i colori, basterebbe seguirmi per farne uno show. La sfida è che tutto ciò sia traducibile anche a livello internazionale. Ringrazio i De Laurentiis che mi hanno supportato".

Benigni, Troisi e Verdone

Ricordiamo che quest'anno il regista capitolino sarebbe dovuto tornare nelle sale con il suo ultimo film, Si vive una volta sola, il quale era ormai pronto per essere distribuito a febbraio in giro per l'Italia, se non fosse stato per l'emergenza sanitaria e quindi per la chiusura dei cinema su tutto il territorio nazionale. Dopo la fine dell'estate e la riapertura delle sale, si pensava che il film potesse uscire a novembre ma, come ormai tristemente noto, tutto questo non sarà possibile. In attesa di capire quando il pubblico avrà modo di godersi la commedia che vedrà protagonisti anche Anna Foglietta e Rocco Papaleo, Carlo Verdone ha annunciato un'altra novità, ovvero un libro autobiografico all'interno del quale racconterà ciò che è stato e ciò che è diventato, sia a livello professionale che umanamente parlando.