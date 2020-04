Carlo Sabatini, morto il doppiatore di Morgan Freeman e Ian McKellen

Carlo Sabatini, doppiatore di moltissimi attori di successo, è morto a 88 anni per cause ancora sconosciute: la notizia è stata diffusa dal figlio su Instagram.

Carlo Sabatini è morto venerdì: l'annuncio è stato dato dal figlio Gabriele attraverso i social. Nella sua carriera di doppiatore aveva prestato la voce ad attori e personaggi di primo piano come Magneto, il mutante interpretato da Ian McKellen nella trilogia degl X- Men.

Le ali della libertà: Tim Robbins e Morgan Freeman

Carlo Sabatini era nato a Roma il 7 aprile del 1932, e pochi giorni fa aveva compiuto 88 anni. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Instagram del figlio Gabriele che ha pubblicato una fotografia del padre con la scritta "Grazie a tutti. Grazie a tutto. Grazie. Ciao papà". Sabatini è stato uno dei più grandi doppiatori del nostro cinema. Sua era la voce di Morgan Freeman in Le ali della libertà, e di Clint Eastwood in Gunny e Pink Cadillac. Tra gli altri attori doppiati ricordiamo Jon Voight, Christopher Walken, Donald Sutherland, Joe Pesci e Robert De Niro.

West Wing: il protagonista Martin Sheen

Numerose le incursioni di Carlo Sabatini sul piccolo schermo dove ha doppiato alcuni indimenticabili personaggi come il Presidente Bartlet, interpretato da Martin Sheen in West Wing. Molti associavano la sua voce a James Avery e al personaggio di Zio Phil nella serie di culto degli anni novanta Willy, Il Principe di Bel Air con Will Smith.

Nel suo curriculum ci sono state anche alcune apparizioni sul grande schermo come attore. Carlo Sabatini lavorato in Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo del 1971 e con Luchino Visconti in Senso e Boccaccio '70. Sabatini stato anche attore teatrale e televisivo.