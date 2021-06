Carey Mulligan e Zoe Kazan star del film sulle giornaliste che hanno pubblicato le accuse contro Weinstein

Carey Mulligan e Zoe Kazan sembra saranno le protagoniste di un film sullo scandalo Weinstein in fase di sviluppo per Universal.

Le due attrici avranno la parte delle reporter Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno contribuito all'articolo che ha fatto emergere il lato oscuro del produttore.

Il lungometraggio è tratto dal libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement e le riprese dovrebbero iniziare in estate con la regia di Maria Schrader, già dietro la macchina da presa di Unorthodox.

La sceneggiatura del lungometraggio che potrebbe avere come star Carey Mulligan e Zoe Kazan, attualmente in fase di trattativa con la produzione, sarà firmata da Rebecca Lenkiewicz.

Kantor e Twohey hanno rivelato tra le pagine del quotidiano New York Times le accuse di molestie e violenza sessuale rivolte da numerose donne a Harvey Weinstein. L'articolo riportava inoltre i soldi usati per coprire le accuse e riportava le testimonianze di varie attrici. Il film si concentrerà sul lavoro compiuto dal team di giornaliste che hanno affrontato minacce e intimidazioni pur di portare alla luce la verità. Il progetto sarà coprodotto da Annapurna Pictures e Plan B Entertainment di Brad Pitt.

Carey Mulligan ha già collaborato con Kazan in occasione di Wildlife, di cui Zoe era co-sceneggiatrice e produttrice, e in precedenza le due attrici avevano recitato insieme a teatro nello spettacolo Il Gabbiano a Broadway.