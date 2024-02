Carey Mulligan:'Gli attori che dichiarano che i premi non contano stanno mentendo'

Intervistata dal Sunday Times, Carey Mulligan, candidata all'Oscar per la sua performance nel film di Bradley Cooper su Leonard Bernstein, Maestro, non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nomination e ha criticato i colleghi che pubblicamente, a suo dire, fingono di mostrarsi disinteressati a qualsiasi riconoscimento, anche prestigioso come un Oscar.

Maestro: una foto di Carey Mulligan e Bradley Cooper

"È la cosa più cool. Perché arriva dai tuoi colleghi. È fantastico" ha dichiarato Mulligan, convinta che coloro i quali esprimono indifferenza nei confronti di una vittoria agli Oscar 'mentono al 100%'.

Polemica per le assenze

Carey Mulligan si è anche schierata apertamente contro la mancata candidatura di Greta Gerwig fra le migliori registe:"Sono distrutta per Greta perché non so cos'altro un regista possa fare per essere nominato. Si realizza un film acclamato dalla critica che è anche un incredibile successo globale eppure non si ottiene una nomination?".

L'attrice ha interpretato Felicia Montealegre, moglie del compositore Leonard Bernstein (Bradley Cooper) in Maestro, diretto dal regista di A Star is Born. Carey Mulligan ha ricevuto la sua terza candidatura al premio Oscar dopo quelle del 2010 per An education di Lone Scherfig e del 2021 per Una donna promettente di Emerald Fennell.