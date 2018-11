Cardinal: la nuova serie thriller canadese da stasera su LaF!

Stasera, martedì 20 novembre 2018, arriva su laF (Sky 135) il detective John Cardinal, interpretato da Billy Campbell nella pluripremiata serie thriller canadese Cardinal, in onda in prima tv assoluta alle 21.10.

La serie, composta da quattro stagioni e acclamata dalla critica, è tratta dai romanzi dello scrittore canadese Giles Blunt, vincitore nel 2001 del Premio Silver Dagger al Crime Writers' Association e coproduttore della serie stessa. Il tormentato e introverso John Cardinal, interpretato da Billy Campbell (Via dall'incubo, Dynasty), nominato ai prossimi International Emmy Awards come miglior attore proprio per questo ruolo, è affiancato dall'acuta collega Lise Delorme (interpretata da Karine Vanasse - Revenge): una coppia di detective dal rapporto complicato e diffidente, ma unita nella ricerca della giustizia, nell'immaginaria Algonquin Bay sul lago Ontario.

Cardinal, tra le serie di maggior successo nel panorama della tv canadese degli ultimi anni e già distribuita in USA, Australia, Israele, UK, Spagna, Germania, Scandinavia, ha vinto 6 Canadian Screen Award su ben 12 nomination: Miglior attore in un film televisivo (Billy Campbell), Miglior attrice non protagonista in un programma drammatico (Edie MacDonald), Fotografia in una serie drammatica (Steve Cosens), Montaggio in una serie drammatica (Teresa De Luca), Musica in un programma o serie di fiction (Todor Kobakov) e Miglior cast (Jon Comerford e Lisa Parasyn).

Ogni caso di Cardinal è ambientato in un differente periodo dell'anno; nella prima stagione, tratta dal romanzo Quaranta modi per dire dolore, John Cardinal e Lise indagano durante un gelido inverno sul brutale omicidio di Katie Pine, una giovane tredicenne ritrovata congelata su un'isola abbandonata e orrendamente seviziata, scoprendo che è parte di una serie di omicidi perpetrati da un sadico serial killer; nel frattempo, John dovrà lottare per nascondere alla sua collega un oscuro segreto sepolto nel suo passato che rischia di riaffiorare, mentre la polizia indaga su un suo presunto coinvolgimento in un caso di corruzione.

L'appuntamento con la prima stagione di Cardinal, 6 episodi da 60 minuti ciascuno, è a partire da stasera 20 novembre alle ore 21.10 su laF (Sky canale 135) per tre martedì, per il ciclo Bestseller in Tv. La seconda e la terza stagione andranno in onda rispettivamente a gennaio e febbraio 2019.