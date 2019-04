Cara Delevingne: "Sono sessualmente fluida, non potrei mai essere una Principessa Disney"

Cara Delevingne, parlando del suo orientamento sessuale, ha spiegato come mai non potrebbe mai andare d'accordo con le Principesse Disney.

Cara Delevingne non prova grande simpatia per le Principesse Disney, almeno non da quando ha chiaro qual è il suo orientamento sessuale. Ha ammesso, al contrario, di aver vissuto sempre con un certo disagio le storie raccontate dai classici di animazione della casa di Topolino.

Una foto di Cara Delevingne

Attrice e top model, Cara Delevingne non ha mai fatto mistero della propria bisessualità - si autodefinisce "sessualmente fluida", sottolineando come la sua attrazione non riguarda un genere, bensì la persona che ha davanti - ma proprio questa sua peculiarità ha fatto si che i suoi ricordi legati ai film Disney non siano stati del tutto piacevoli. Come riporta, infatti, Vogue Uk, che ha ripreso un suo podcast a 'What's The Tee?' condotto da Ru Paul e Michelle Visage, Delevigne dichiara che per quanto abbia imparato molto da quei film e da quelle fiabe, durante l'adolescenza non la hanno certo aiutata nel chiarire la propria situazione: "Non riuscivo ad accettare la mia sessualità. Ai tempi vedevo che tutte le principesse Disney amavano solo uomini. Così non sarei mai potuta essere una di loro".

Cara Delevingne nuda su Esquire

Un vero e proprio sfogo quello della Delevingne che afferma di essere riuscita a far pace con se stessa solo nel 2015, quando fece ufficialmente coming-out. Adesso è da circa un anno sentimentalmente legata alla collega Ashley Benson; ma ha lanciato la sfida al colosso di Burbank: "Gli studios possono fare la differenza a livello mondiale, a patto che abbandonino gli stereotipi di genere e escano dalle zone dell'etero-normatività". E pare che da questo punto di vista, le cose si stiano muovendo: a Disneyland Paris è in programma per l'anno prossimo il Magical Pride, il primo Gay Pride ospitato in un parco a tema del gigante americano, e nel film, Jungle Cruise, ci sarà finalmente il primo personaggio apertamente gay in un live action targato Disney.