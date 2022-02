Cara Delevingne sarà la protagonista dell’eco-thriller "The Climb"

L'attrice e attivista Cara Delevingne interpreterà una temeraria scalatrice in The Climb, una nuova pellicola che segue sei donne, che nell'ambito dell'azione di protesta guidata da Greenpeace contro i piani della Shell Oil di perforare l'Artico, scalano l'edificio più alto d'Europa: lo Shard di Londra.

Hayley Easton Street ha scritto la sceneggiatura del film e sarà anche la regista del progetto; Eclipse Films produrrà la pellicola che sarà girata utilizzando la tecnologia di produzione virtuale, precedentemente utilizzata in show come The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

A proposito del film, Tassilo Hallbauer, responsabile delle vendite e delle acquisizioni di Beta Cinema, ha dichiarato: "Hayley ha scritto un successo assoluto con questa sceneggiatura e ha scelto di raccontare una storia che non potrebbe essere più attuale e importante in tutto il mondo di quanto lo è oggi."

"Il tutto, ovviamente, sarà avvolto in un thriller che non mancherà certamente di stupire e catturare lo spettatore. Con una Cara Delevingne intrepida, impegnata e incredibilmente solidale a bordo, siamo certi di creare un interesse globale per 'The Climb' all'EFM di Berlino." ha concluso Hallbauer.