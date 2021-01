Cara Delevingne e Margherita Buy tra le star di Women's Stories

Women's Stories sarà un progetto antologico tutto al femminile e tra le sar ci saranno anche Cara Delevingne, Eva Longoria e l'italiana Margherita Buy.

Il film sarà composto da sei segmenti diretti da altrettante registe che comprendono anche Catherine Hardwicke e Maria Sole Tognazzi.

Il progetto Women's Stories sarà realizzato in varie parti del mondo tra cui l'Italia, gli Stati Uniti e l'India, spaziando tra vari generi cinematografici che comprendono anche commedia e animazione.

I dettagli dei primi quattro segmenti sono stati rivelati: Unspoken sarà diretto da Maria Sole Tognazzi e avrà come protagonista Margherita Buy; Lagonegro avrà la regia di Lucía Puenzo e la star sarà Eva Longoria; Catherine Hardwicke dirigerà Cara Delevingne, Marica Gay Harden e Jasmine Luv in Elbows Deep; Sharing A Ride avrà la regia di Leena Yadav e davanti alla telecamera ci saranno la star di Bollywood Jacqueline Fernandez e la modella transgender Anjali Lama.

Il progetto è frutto della collaborazione con We do it Together, production company non-profit che ha come obiettivo la parità di genere. Gli ultimi 2 segmenti, che ne include anche uno di animazione, verranno annunciati a breve. I produttori del film sono Chiara Tilesi, Andrea Iervolino, Monika Bacardi e Lucas Akoskin.

Andrea Iervolino, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato annunciando la produzione: "Sono molto soddisfatto che la lavorazione dei primi quattro segmenti del progetto "Women Stories" stia procedendo con successo, nonostante non sia stato facile coordinare la produzione tra Italia, India e USA nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso. Il film è la perfetta espressione di due dei tratti distintivi della nostra produzione: l'internazionalità e la valenza sociale dei contenuti. Per noi è fondamentale dare voce e spazio alle donne e contribuire così a raggiungere una maggiore uguaglianza anche nel mondo dell'entertainment".

Chiara Tilesi, fondatrice e presidente di We do it Together, ha aggiunto: "A We Do It Together, la nostra missione è quella di valorizzare e cambiare l'immagine delle donne nei film e nei media, da oggetto a soggetto. Ci dedichiamo a raccontare storie di donne, sia davanti che dietro la telecamera. Ecco perché "Women Stories" è così importante per noi; abbiamo unito donne registe, di tutto il mondo, che collaborano e condividono storie personali dal proprio punto di vista. Stiamo raccontando le storie di queste eroine e le loro aspirazioni: dalle operatrici sanitarie alle madri, dalle artiste e alle donne d'affari, solo per citarne alcune. Vogliamo anche essere inclusivi e avere quante più prospettive diverse possibili, motivo per cui connetterci a livello globale è così importante per noi. Ora più che mai, soprattutto dopo le ultime direttive delle Nazioni Unite. Dall'impatto del Covid-19 sulle donne, è emerso che la disparità di genere è ancora una realtà molto presente e, purtroppo, lontana da una soluzione. Alcune delle conquiste ottenute rischiano di essere nuovamente cancellate. Ecco perché è così importante per noi continuare a raccontare storie di donne, da parte di donne ma per tutti. Solo insieme uomini e donne possono finalmente cambiare questi paradigmi."