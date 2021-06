Cara Delevingne: la sua incredibile casa con il "tunnel vaginale" e le collezioni di scarpe e cappelli (VIDEO)

Cara Delevingne ha recentemente aperto le porte della sua casa a Los Angeles per un video di Architectural Digest. L'attrice e modella londinese ha descritto l'atmosfera presente nell'abitazione come un mix tra "vibrazioni in stile Cappellaio matto", sfumature di Hugh Hefner e un tocco di campagna inglese.

"A causa del mio lavoro sono costretta ad indossare molti cappelli e costumi diversi. Adoro interpretare questi vari personaggi, quindi volevo che la mia casa riflettesse molti temi e stati d'animo diversi", ha detto la top model 28enne ad Architectural Digest.

La Delevingne ha lavorato con l'architetto Nicolò Bini per trasformare in realtà le sue idee più selvagge, come il "tunnel vaginale": un passaggio segreto a cui si accede attraverso una "scultura morbida e vaginale" prima di poter "strisciare fuori da una porta rotonda che assomiglia ad un retto".

Valerian e la città dei mille pianeti: Cara Delevingne sul set

Secondo quanto dichiarato dalla modella apertamente pansessuale, la casa è diventata il suo rifugio felice, "Vengo qui per pensare, vengo qui per creare", ha spiegato durante il video. "Mi sento ispirata e piena di energia nel tunnel della vagina."

Poi c'è il "Pussy Palace", il lussuoso attico del sesso di Cara, con moquette rosa, dotato di un palo da spogliarellista dorato e un soffitto a specchio, "Sai, se hai voglia di giocare un po'", ha spiegato l'attrice. Altri punti salienti della sua eccentrica dimora includono la carta da parati Gucci, un bagno commemorativo dedicato a David Bowie, un "armadio dei costumi" per travestirsi, una sala da poker ispirata a David Lynch e un pianoforte Wurlitzer trasparente, che Cara Delevingne preferisce suonare nuda.