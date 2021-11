Cara Delevingne, la caduta dal palco ad Halloween è da brivido (VIDEO)

Cara Delevingne, pur non essendo estranea alle passerelle, ha dimostrato che anche lei può comportarsi goffamente di tanto in tanto: come dimostra un video la supermodella inglese, probabilmente inebriata, è caduta dal palco mentre stava festeggiando la notte di Halloween presso il The Box nel Lower East Side, durante un evento organizzato della star di The Real Housewives of New York City: Leah McSweeney.

Cara, 29 anni, è stata filmata mentre cadeva dal palco finendo tra le braccia della sicurezza durante la performance della rapper Azealia Banks. Dopo aver recuperato l'equilibrio la Delevingne è tornata sul palco per lodare ancora una volta Azealia e le sue capacità canore.

Alcuni dei presenti hanno riferito a Page Six che l'attrice di Paper Towns era "molto ubriaca. Anche se non era sicuramente la sola, tutti erano ubriachi: era una festa dissoluta". La Banks ha iniziato il suo set intorno alle 2:15 del mattino e ha suonato successi come 212, Anna Wintour e Six Flags durante i suoi 60 minuti sul palco.

Cara Delevingne ha sfoggiato il suo esilarante costume di Halloween questo lunedì, pubblicando uno scatto di lei vestita da subacqueo con le parole "Muff diver" scritte sulla sua bombola di ossigeno. "Non proprio un costume", ha scherzosamente scritto nella sua didascalia, in quanto le due parole sono un riferimento al cunnilingus.