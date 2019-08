Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate a Las Vegas! A dare la notizia è stato The Sun Old Sunday che non ha però diffuso nè foto nè la data ufficiale delle nozze.

Il matrimonio, infatti, è stato segretissimo: a quanto riferito da Michael Kelly, proprietario della cappella in cui si è svolta la cerimonia "erano assolutamente sicure dell'importanza di quello che stavano facendo, e naturalmente sorridenti e felicissime". Pochi gli invitati che hanno assistito alle nozze, in compenso molti i volti noti: Sophie Turner con il neo marito Joe Jonas, gli altri due Jonas Brothers e Charlize Theron.

Non ci sono ancora foto o video dell'evento "sfuggite" a qualche invitato, in compenso alcuni dei presenti hanno riferito che le due spose erano entrambe vestite in smoking nero, Ashley Benson con tacchi alti. Cara Delevingne e la neo moglie sono poi partite a bordo di una cadillac rosa. Non è stato reso noto il giorno esatto del lieto evento ma l'avvistamento di Cara Delevingne e Ashley Benson a Saint Tropez con al dito quelle che avevano tutta l'aria di essere delle fedi nuziali, lascia pensare che il matrimonio potrebbe risalire a circa 10 giorni fa.