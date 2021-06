Cara Delevingne, Ashley Benson e le foto con il sex toy: "Mi sono dovuta trasferire dopo quelle immagini"

Il 28 maggio 2019 Cara Delevingne e Ashley Benson, dopo una giornata all'insegna dello shopping in quel di Los Angeles, furono immortalate mentre portavano in casa il loro ultimo, ingombrante, sex toy: una panca per i giochi erotici. La supermodella britannica è tornata a parlare delle foto, di quel giorno e della sua ex fidanzata in una recente intervista di Cosmopolitan.

Guardando indietro, Cara ha ammesso che l'accessorio era piuttosto pesante e ha aggiunto che, oggi, trova le immagini "semplicemente esilaranti". Sebbene la Delevingne, dopo tutto questo tempo, se ne sia fatta una ragione, non era necessariamente così due anni fa.

Le foto, infatti, dopo essere state pubblicate su internet, hanno creato gravi problemi alla modella e attrice poiché la parte anteriore della sua casa era identificabile e la residenza è presto divenuta il bersaglio di molti malviventi che nel corso di alcuni mesi hanno commesso innumerevoli effrazioni. Nell'intervista Cara ha anche rivelato che è perfino stata costretta a trasferirsi dopo che le foto sono divenute virali.

Per quanto riguarda la sua relazione con Ashley, Cara ha assicurato alla rivista che le due sono ancora in buoni rapporti: "Non ho mai avuto una relazione così incasinata da non essere più in grado di avere un rapporto civile con una persona. Amo tutti quelli con cui sono stata e voglio il meglio per loro, capisci cosa intendo? Voglio vedere queste persone crescere, voglio vederle felici".