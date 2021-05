Captain America, quale futuro per l'eroe interpretato da Anthony Mackie? Ne parla Malcolm Spellman

Malcolm Spellman, creatore della serie tv The Falcon and The Winter Soldier, riflette su quello che potrà essere il tema portante della prossima storia sul Captain America di Anthony Mackie.

Anthony Mackie a.k.a. Sam Wilson ha finalmente accettato l'eredità di Steve Rogers e adottato l'identità di Captain America, ma cos'ha in serbo il futuro per lui? Malcolm Spellman dice la sua al riguardo.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

La serie tv di Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ci ha mostrato il percorso che ha portato Sam a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Steve, ma non senza ostacoli e difficoltà.

Tra tutti, a creare problemi non solo ai nostri eroi titolari, ma al mondo intero, è stato il siero del supersoldato - o almeno una sua replica -, che finito nelle mani sbagliate ha creato non pochi problemi.

Ma quando Zemo (Daniel Brühl) ha posto a Sam l'ipotetica domanda "Accetteresti il siero se ne avessi la possibilità" questi non ha esitato un momento nel rispondere di no.

Ed è proprio questa mancanza di superpoteri e abilità potenziate che potrebbe, secondo Spellman, essere il conflitto centrale del prossimo progetto dedicato al Captain America di Anthony Mackie - Captain America 4? Non abbiamo conferme al riguardo da parte sua, al momento. "Credo che sarà questo il conflitto per lui, andando avanti" ha raccontato Spellman a Everyone Loves a Good Story (via CB)

"Nel genere d'azione, ciò che ha reso Die Hard un classico non sono stati gli avversari di Bruce Willis, ma quello che ha dovuto passare lui in modo da poterli battere". "Cammina sui vetri senza scarpe ai piedi, capite cosa intendo" afferma poi, riferendosi ancora al personaggio di Bruce Willis in Die Hard, John McClane "In questo le persone riescono ad identificarsi. 'Questo tipo è proprio come me, e sta combattendo contro i cattivi'. Quale eroe migliore per cui tifare?".