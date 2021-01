Captain America, Anthony Mackie sul possibile ritorno di Chris Evans: "Sarei felice"

Anthony Mackie, star di The Falcon and the Winter Soldier, ha commentato le ipotesi di un ritorno di Chris Evans nel ruolo di Captain America.

Chris Evans potrebbe tornare nel mondo della Marvel e Anthony Mackie ha commentato la possibilità che il suo collega e amico riprenda l'iconico ruolo di Captain America. Il protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, in Avengers: Endgame, ha ereditato lo scudo di Steve Rogers, tuttavia sarebbe felice se si potesse assistere a una sorprendente svolta nel racconto.

Anthony Mackie, intervistato in occasione del podcast Happy Sad Confused, ha risposto a una domanda sulle indiscrezioni relative a un presunto accordo tra Marvel e Chris Evans.

L'interprete di Sam Wilson nel MCU, tra pochi mesi di nuovo sugli schermi con The Falcon and the Winter Soldier, ha quindi dichiarato in modo diretto: "Ne ho sentito parlare, ho visto quelle notizie. Chris è un mio amico, quindi se riuniranno il gruppo ne sarei davvero felice".

La storia di Steve Rogers si era conclusa mostrandolo in versione invecchiata mentre consegna il suo scudo a Falcon, alla presenza di Bucky, dopo essere tornato nel passato per riposizionare le Gemme dell'Infinito al loro posto e aver deciso di passare la sua vita accanto a Peggy Carter.

Chris Evans aveva commentato le indiscrezioni su Twitter dichiarando di non saperne nulla e divertendosi a leggere i commenti dei fan che erano rimasti stupiti all'idea di un suo ritorno nel ruolo di Captain America.