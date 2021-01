Capitol Hill, l'ex marito di Britney Spears era tra i manifestanti che hanno assalito il Campidoglio

Jason Allen Alexander, che alcuni ricorderanno per essere stato sposato con Britney Spears per cinquantacinque ore, era tra i manifestanti che ieri hanno preso d'assalto Capitol Hill.

Britney Spears ai VMA nella celebre performance con il serpente.

Il giorno dopo l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori del Presidente Donald Trump si è appreso che tra coloro che hanno assistito in prima fila alla manifestazione che è degenerata con l'attacco al cuore delle istituzioni americane c'era anche Jason Allen Alexander. L'uomo è famoso per aver sposato il 3 gennaio 2004 la cantante americana Britney Spears.

Jason Allen Alexander è stato riconosciuto grazie ad un selfie che si è fatto ieri a Washington con in testa il berretto rosso con la scritta Trump 45 e dalla foto non è chiaro se l'ex marito della cantante abbia partecipato all'assalto del Campidoglio. Certo, dopo questo scatto i federali lo staranno cercando per fargli qualche domanda; sembra che l'ex marito della cantante negli ultimi anni abbia partecipato a diverse manifestazioni a sostegno dell'ormai ex presidente degli Stati Uniti.

Britney Spears e Jason sono stati amici d'infanzia e si fidanzarono nel settembre del 2003. Le nozze a sorpresa furono celebrate nella The Little White Wedding Chapel di Las Vega. Il matrimonio fu annullato perché la pop star dichiarò che in quel momento non era in grado di capire cosa stesse facendo.