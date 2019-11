Canto di Natale: il teaser trailer della serie con Guy Pearce

Canto di Natale, il classico scritto da Charles Dickens tornerà in tv con una miniserie di cui è stato diffuso il primo teaser trailer in attesa della messa in onda prevista sugli schermi britannici a dicembre.

Il primo video regala qualche sequenza di quello che accadrà quando Ebenezer Scrooge si ritrova alle prese con i fantasmi del Passato, Presente e Futuro pochi giorni prima di Natale.

Nel cast della nuova versione televisiva di A Christmas Carol ci saranno Guy Pearce nella parte del protagonista, Andy Serkis, Charlotte Riley, Joe Alwyn che interpreterà Bob Cratchit e Stephen Graham.

Le tre puntate sono state ideate da Stephen Knight, già autore di Peaky Blinders, mentre nel team della produzione ci sono anche Tom Hardy e Ridley Scott.

