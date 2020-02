Canneseries 2020: David Hasselhoff tra gli ospiti della terza edizione

L'ex Baywatch David Hasselhoff e gli altri ospiti di Canneseries 2020, la terza edizione della rassegna dedicata alle serie tv in programma dal 27 marzo al 1° aprile.

Canneseries 2020 ha annunciato anche i suoi ospiti, insieme alle serie tv presenti in concorso e fuori concorso, tra cui spicca il nome di David Hasselhoff, il Mitch Buchannon della serie tv più vista della storia, Baywatch.

Con la serie spin-off presentata in anteprima mondiale a Canneseries 2020, sarà proprio la produttrice Gale Ann Hurd (The Walking Dead ma anche Aliens e Terminator) a presiedere la giuria internazionale che assegnerà i premi ai vincitori tra le serie tv in concorso nella terza edizione.

Ecco tutti i membri della giuria internazionale:

Gale Anne Hurd - Presidente

Tawfik Abu Wael (regista e sceneggiatore)

Stewart Copeland (compositore, batterista e co-fondatore dei Police)

Camille Cottin (attrice)

Ncuti Gatwa (attore, è Eric in Sex Education)

Katja Herbers (attrice, è Grace in Westworld)

Baywatch: una foto promo di David Hasselhoff

La giuria per le serie di breve durata, invece, sarà presieduta da Jamie Bamber, il Lee Adama di Battlestar Galactica. Accanto a lui ci saranno la giovane Erin Moriarty (True Detective, The Boys) e Timothee Hochet, giovane sceneggiatore della serie francese Calls.

Ospite d'onore di Canneseries 2020 sarà David Hasselhoff, cantante ma soprattutto attore amatissimo per le serie tv cult Supercar e Baywatch.

Tra i premi speciali, sarà Judith Light, indimenticabile Claire Meade in Ugly Betty, al centro della stagione 2 di The Politician su Netflix nei panni di una senatrice. A lei andrà il Variety Icon Award. Alla giovanissima Sydney Sweeney (vista in The Handmaid's Tale, Sharp Objects, Euphoria ma anche in C'era una volta a... Hollywood), invece, andrà il Madame Figaro Rising Star Awars. Ospite della cerimonia di premiazione sarà il regista e attore Franck Gastambide.