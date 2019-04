Canneseries 2019: Perfect Life conquista il premio come Miglior Serie

Canneseries 2019, il festival francese dedicato alle serie tv, si è concluso con l'annuncio dei vincitori dei premi ufficiali.

I riconoscimenti sono stati assegnati dal presidente della giuria Baran Bo Odar, Miriam Leone, Emma Mackey, ROB e Kathryn Winnick.

I premi ufficiali di Canneseries 2019 sono:

Miglior Serie: Perfect Life (Déjate Llevar) creata da Leticia Dolera - Spagna

Miglior Interpretazione: Reshe Levi per la serie Nehama (Israele)

Premio speciale per l'interpretazione: Leticia Dolera, Celia Freijeiro, Aiza Villagran per la serie Perfect Life (Spagna)

Miglior Sceneggiatura: Bert Van Dael e Sanne Nuyens per la serie The Twelve (De Twaalf) (Belgio)

Miglior Musica: Christoph M. Kaiser e Julian Maas per Bauhaus - A New Era (Die neue Zeit) (Germania)

Greg Garcia è invece stato il presidente della giuria che si è occupata del Concorso per le serie di breve durata, insieme a Josefine Frida Pettersen e Fanny Sidney.

Il progetto vincitore è Over and Out, creato da Adele Vuko e Christiaan Van Vuuren (Australia).

Canneseries 2019, la giuria è donna con Miriam Leone, Katheryn Winnick ed Emma Mackey

Perfect Life racconta la storia di Maria, Esther e Cristina, tre donne adulte e complesse che stanno affrontando una crisi di mezza età. Le protagoniste si sono rese conto che i progetti che avevano fatto per se stesse non si sono realizzati e non hanno ottenuto la felicità tanto sperata. Insieme le tre cercheranno delle alternative e prenderanno delle decisioni che le condurranno distanti da ciò che la società si aspetta da loro, rendendosi conto che la vita non va per forza come si immagina.