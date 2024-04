Cannes 2024: il poster della 77esima edizione è ispirato ai film di Akira Kurosawa

Un'immagine tratta da Rapsodia in agosto di Akira Kurosawa ha ispirato il poster di Cannes 2024, in programma a maggio sulla Croisette.

Un comunicato ufficiale ha svelato il poster di Cannes 2024, l'evento cinematografico in programma dal 14 al 25 maggio sulla Croisette, e la fonte di ispirazione è stato il maestro del cinema giapponese Akira Kurosawa.

L'immagine scelta è tratta da una scena di Rapsodia in agosto, presentato in concorso proprio durante la kermesse francese nel 1991.

L'immagine scelta

Lo scatto alla base della locandina dell'edizione numero 77 del Festival di Cannes, racchiude, secondo gli organizzatori, "tutta la poetica bellezza, la magia ipnotica e l'apparente semplicità del cinema". Akira Kurosawa aveva 81 anni quando è stato presentato Rapsodia in agosto nel 1991.

Al centro della trama c'è una nonna, che è stata vittima del bombardamento su Nagasaki avvenuto il 9 agosto 1945, che trasmette la sua fede nell'amore e nell'integrità contro la guerra ai suoi nipoti e a un nipote americano, con tenerezza e contemplazione.

Gli organizzatori del festival hanno ricordato che il lungometraggio ricorda l'importanza del ritrovarsi e del cercare l'armonia in tutte le cose.

Cannes 2024: il festival di questa edizione

Il comunicato del festival aggiunge poi: "Questo poster celebra la Settima Arte, con ingenuità e meraviglia. Poiché dà a tutti una voce, permette l'emancipazione. Poiché ricorda le ferite, combatte l'oblio. Poiché testimonia i pericoli, richiede unione. Poiché lenisce i traumi, aiuta a riparare i vivi. In un mondo fragile che mette costantemente in discussione l'alterità, il Festival di Cannes riafferma una convinzione: il cinema è un santuario universale all'insegna dell'espressione e della condivisione. Un luogo dove è scritta la nostra umanità tanto quanto la nostra libertà".

Il design del poster è stato disegnato da Hartland Villa (Lionel Avignon e Stefan de Vivies, usando una foto tratta dal film Rapsodia in agosto.