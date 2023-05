Cannes 2023, Johnny Depp: "Non mi sento boicottato da Hollywood, le cose che leggete sono false"

Pochi minuti fa Johnny Depp ha preso parte alla conferenza stampa di Cannes 2023 per Jeanne du Barry, un dramma storico che ha aperto la 76° edizione del festival del cinema. L'attore ha risposto ad una domanda di un giornalista relativa a Hollywood, rivelando che al momento non si sente affatto boicottato dall'industria del cinema, a differenza di qualche anno fa.

"Se mi sono sentito boicottato da Hollywood? Dovresti essere morto per poter pensare che niente di tutto questo stia accadendo e che sia stato solo uno strano scherzo", ha affermato Depp durante la conferenza stampa. "Quando ti viene chiesto di dimetterti da un film che stai facendo a causa di alcune cose che sono state dette e che ora fluttuano nell'aria, sì, ti senti boicottato."

"D'altro canto al momento non mi sento boicottato da Hollywood, perché non penso a Hollywood", ha continuato la star. "È un momento strano e divertente in cui tutti vorrebbero poter essere se stessi, ma non possono. Devono essere in linea con la persona che hanno di fronte. Se vuoi vivere quella vita, ti auguro il meglio."

Prima della fine della conferenza Johnny Depp ha anche parlato del suo disprezzo per i media: "La maggior parte delle cose che leggete sono false, sono un'orribile opera di fantasia. È come quando chiedi a qualcuno: 'Come stai?' Ma in realtà pensi: 'Dio, quanto ti odio'". Secondo quanto riferito dai media francesi, l'attore era in ritardo di 40 minuti alla conferenza stampa a causa del traffico; per questo motivo l'evento è iniziato senza di lui, con 27 minuti di ritardo.