Cannes 2023: al festival, dopo una lunga attesa, arriva Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Il regista James Mangold e il cast guidato da Harrison Ford arrivano all'edizione 2023 del Festival di Cannes per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino; ecco tutti i film in programma.

A Cannes 2023 è arrivato finalmente il momento del debutto di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'ultimo capitolo delle avventure dell'amato archeologo interpretato da Harrison Ford.

Sulla Croisette il film verrà presentato fuori concorso, ma nella giornata ci sarà spazio anche per altri titoli molto attesi in tutte le altre sezioni.

Il ritorno di Indy

L'attenzione dei media e degli appassionati di cinema, nella giornata di giovedì 18, si focalizzerà sull'anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Dopo anni di attesa e innumerevoli indiscrezione sulla trama e sui protagonisti, finalmente si scopriranno nuovi dettagli dell'avventura di Indy diretta da James Mangold.

Nel cast, oltre a Harrison Ford, ci sono anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen e Boyd Holbrook.

I film in concorso

Il primo dei titoli in corsa per la Palma d'oro che verrà presentato in giornata sarà Jeunesse (Le printemps) diretto da Bing Wang. La storia è ambientata a Zhili, a 150 chilometri di Shangai, città totalmente dedicata alle produzione di capi di abbigliamento e dove le persone devono dormire all'interno degli stabilimenti e vivere senza quasi mai allontanarsi dal posto di lavoro pur di sperare di comprarsi una casa, avere i soldi per crescere un figlio o lanciare la propria attività.

Sean Penn e Tye Sheridan saranno poi i protagonisti del secondo film in concorso, Black Flies diretto da Jean-Stéphane Sauvaire.

I due attori interpretano due paramedici che si ritrovano ad affrontare una violenza estrema e scoprono nuovi lati dei rischi del mestiere.

Le altre sezioni

Il regista messicano Amat Escalante presenterà nella sezione Cannes Premiere il suo film Perdidos en la noche che racconta la storia di Emiliano, un giovane che vive in un villaggio minerario ed è alimentato da un profondo senso di giustizia, cercando così i responsabili della scomparsa della madre, un'attivista che difendeva gli abitanti locali da una società internazionale.

La prima delle proposte di Un Certain Regard è Simple Comme Sylvain diretto da Monia Chokri che segue la storia di una professoressa di filosofia a Montreal, in una relazione con Xavier da dieci anni. La vita della donna cambia quando incontra Sylvain, un carpentiere che deve sistemare la loro casa di campagna.

Rodrigo Moreno ha invece diretto Los Delincuentes, in cui due modesti impiegati di banca decidono di compiere un crimine nel tentativo di dare una svolta alla propria vita.

Il terzo progetto è ideato da Stéphanie Di Giusto e si intitola Rosalie. La storia è ambientata nella Francia del 1870 e racconta la storia di una "donna barbuta" che non vuole diventare un fenomeno da baraccone e si sposa, dovendo però nascondere il suo segreto al marito.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

Le altre proposte della giornata

La Semaine de la critique proporrà poi Inshallah a boy, diretto da Amjad Al Rasheed e ambientato nella Giordania contemporanea, dove una donna deve lottare per ottenere la sua eredità dopo la morte del marito.

La Quinzaine des Cinéastes proporrà tre titoli. La prima delle proposte è Déserts diretto da Faouzi Bensaidi che viene descritto come un insieme di commedia e road movie, con delle sfumature western, mentre segue due mercenari che cercano di compiere una missione complicata.

The Sweet East di Sean Price Williams ha come protagonista una studentessa del liceo, Lilian, che fugge durante una gita scolastica e compie una serie di incontri che la mettono a contatti con vari aspetti della società contemporanea. Nel cast, oltre alla protagonista Talia Ryder, ci sono anche Jacob Elordi, Simon Rex e Ayo Edebiri. L'ultimo titolo proposto è A prince del regista Pierre Creton, che segue un giovane che studia come giardiniere attraverso la prospettiva di vari personaggi.