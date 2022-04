Cannes 2022, David Lynch smentisce le anticipazioni: "Non ho un nuovo film in uscita"

David Lynch ha smentito le voci riportate da Variety secondo cui "due fonti ben informate" avrebbero data per certa la presenza dell'autore al Festival di Cannes 2022 con un nuovo lavoro.

David Lynch sul red carpet di Cannes 2007

David Lynch, sempre piuttosto elusivo nei suoi commenti, ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly spiegando di non avere nessun nuovo film in uscita e di essere piuttosto impegnato con altre attività come la pittura e la scultura:

"Questa è una voce infondata. Non sta accadendo. Non ho un progetto. Non ho niente a Cannes".

In un'elaborazione criptica, Lynch ha continuato: "Dicono che c'è qualcosa di nuovo a Cannes, e non dicono di chi è, e alcune persone hanno pensato che fosse il mio film, ma non lo è. Quindi aspetteremo e scopriremo di chi è".

Il misterioso film che Variety ha dato per probabile a Cannes nelle sue anticipazioni sul programma del festival, sempre secondo i rumors, vedrebbe la presenza della musa di Lynch Laura Dern "in un cameo o come ruolo di supporto insieme ad altri personaggi abituali di Lynch". L'eccentrico cineasta, però, ha smentito con vigore spiegando di essere impegnato quotidianamente non su un nuovo film, ma sulla sua "pittura e scultura".