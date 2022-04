Cannes 2022: David Lynch presenterà il suo nuovo film sulla Croisette?

David Lynch sembra abbia realizzato un film che dovrebbe essere presentato a Cannes 2022, come rivelano alcune indiscrezioni condivise dall'autorevole sito Variety.

Le anticipazioni riguardanti il festival francese svelano anche la potenziale presenza italiana in concorso e la possibile anteprima del film animato Lightyear.

Il film misterioso di David Lynch sembra sia stato girato senza che trapelassero online notizie e foto dal set. Variety sostiene che potrebbe forse trattarsi non di un lungometraggio ma della versione estesa del pilot della serie Wisteria. Le protagoniste, inoltre, sarebbero Laura Dern e Naomi Watts.

Tra i progetti che potrebbero approdare sulla Croisette ci sono poi Three Thousand Years of Longing diretto da George Miller, Crimes of the Future di David Cronenberg, Showing di Kelly Reichardt, L'immensità di Emanuele Crialese e il nuovo film di Pietro Marcello.

Tra i titoli già confermati ci sono Elvis diretto da Baz Luhrmann e Top Gun: Maverick del regista Joseph Kosinski.

Il festival andrà in scena dal 17 maggio al 28 maggio e la lista svelata da Variety dei film che dovrebbero essere presentati è la seguente:

Crimes of the Future diretto da David Cronenberg è un thriller sci-fi con star Lea Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui gli esseri umani si sono evoluti andando oltre il proprio stato naturale.

Three Thousand Years of Longing di George Miller ha come star Tilda Swinton e Idris Elba e l'opera è un epico fantasy ricco di romanticismo.

Showing Up diretto da Kelly Reichardt ha come star Michelle Williams nel ruolo di un'artista la cui carriera potrebbe cambiare grazie a un'esposizione.

Lightyear è il lungometraggio animato diretto da Angus MacLane che racconta la storia delle origini di Buzz, doppiato da Chris Evans.

L'immensità del regista Emanuele Crialese ha come star Penelope Cruz ed è ambientato negli anni '70, mostrando la società italiana alle prese con una svolta.

Scarlet di Pietro Marcello ha invece come protagonisti Louis Garrel e Noémie Lvovsky. Il film è girato in francese e unisce elementi in stile musical e fantasy. La storia è ambientata tra due mondi in guerra e ha al centro una giovane donna che fa fatica a trovare il proprio posto nella vita.

Broker di Hirokazu Kore-eda ha tra i suoi protagonisti Song Kang-ho, Bae Doona, Gang Dong-won e racconta la storia di un gruppo di individui che si ritrovano in un mondo in cui le persone possono abbandonare i figli indesiderati.

Love Life di Koji Fukada è ambientato in Giappone e segue la storia di una donna, felicemente sposata, che decide di occuparsi del padre di suo figlio quando riappare in scena sordo, malato e senza casa.

Decision to Leave di Park Chan-wook avrà al centro un detective che si ritrova alle prese con un caso di omicidio in una zona montuosa.

Holy Spider di Ali Abbasi si ispira alla vera storia di un uomo di famiglia che intraprende una missione spirituale per ripulire la città sacra di Mashad dall'immoralità e dalle prostitute.

Boy From Heaven di Terik Saleh è un thriller religioso ambientato al Caoiro.

Les cinq Diables di Lea Mysius ha come star Adèle Exarchopoulos e racconta la storia di Vicky che vive con i genitori e riaccoglie la zia dopo che viene scarcerata. La sua presenza, tuttavia, riporta il passato in un modo violento e magico.

Brother and Sister di Arnaud Desplechin ha come protagonisti Marion Cotillard e Melvil Poupaud nei ruoli di Alice e Louis, fratello e sorella che non si sono visti per oltre 20 anni e devono fare i conti con la morte dei loro genitori.

Tori et Lokita è il nuovo film di Luc e Jean-Pierre Dardenne che racconterà l'amicizia tra due rifugiati africani esiliati in Belgio.

Thcaikovsky's Wife di Kirill Serebrennikov è ambientato nella Russia del diciannovesimo secolo.

Triangle of Sadness del regista Ruben Ostlund ha come protagonista Woody Harrelson nel ruolo di un marxista capitano di una nave da crociera frequentata dai super ricchi.