Cannes 2021: il trailer di Titane è un incrocio tra David Cronenberg e Fast & Furious

Svelato il trailer di Titane, nuovo film della regista dell'acclamato horror Raw Julia Ducournau, definito "un incrocio tra David Cronenberg e Fast & Furious".

Nel trailer intravediamo spogliarelliste che si dimenano strusciandosi su auto veloci, combattimenti, corpi mutilati, incendi, danze spasmodiche e molto altro. Naturalmente c'è spazio per i protagonisti di Titane, Agathe Rousselle e Vincent Lindon, ma per il resto la pellicola, che avrà la sua anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes 2021, a oggi è decisamente misteriosa così come la sua trama.

Questa la sinossi di Titane diffusa finora: Titano: un metallo, altamente resistente al calore e alla corrosione, con leghe ad alta resistenza alla trazione spesso utilizzate nelle protesi mediche a causa della pronunciata biocompatibilità.

Raw, caustico horror di Julia Ducournau, ha fatto il suo debutto a Cannes nel 2016, nella Settimana della Critica, vincendo il premio FIPRESCI. Ducournau è una delle quattro registe donne presenti in concorso a Cannes 2021, le altre tre sono Ildikó Enyedi con The Story of My Life, Mia Hansen-Løve con Bergman Island e Catherine Corsini, con La fracture.