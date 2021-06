Cannes 2021: il manifesto ufficiale è un omaggio a Spike Lee

74° Festival di Cannes: il manifesto ufficiale omaggia Spike Lee

Spike Lee, presidente della giuria internazionale di Cannes 2021, omaggiato nell'elegante manifesto ufficiale in bianco e nero della 74° edizione del Cannes Film Festival, che si terrà dal 6 al 17 luglio a Cannes.

Spike Lee aveva accettato il compito di presiedere la giuria che eleggerà la nuova Palma d'Oro già nel 2020, ma l'edizione è stata poi cancellata per via dell'emergenza sanitaria. Stavolta il festival si farà, anche se in un'inedita versione estiva. Nel frattempo Spike Lee "battezza" la manifestazione guardando verso l'alto nel poster che mostra il regista sotto le palme di Cannes. Qui trovate il programma di Cannes 2021, che vedrà un solo film italiano in corsa per la Palma d'Oro, Tre piani di Nanni Moretti.

Il comunicato che accompagna il poster è una lode al talento del regista americano e al ritorno al cinema. In esso si legge: "Per l'immensa impazienza di ritrovarci finalmente nella cornice di Cannes: il mare, le palme e il grande schermo, proprio come una pagina bianca, che accoglierà i film della Selezione Ufficiale... Per quello sguardo curioso che verrà messo nel lavoro dei colleghi registi che ci portano notizie del mondo - delle loro e sicuramente anche un po' delle nostre... Per questa visione personale che condivide con noi fin dal suo primo lungometraggio: girato in bianco e nero nella calura dell'estate 1985, ha scosso il cinema imponendo, già allora, il suo stile pionieristico, immerso nella e cultura popolare... Per questa tenera interpretazione in cui incarna Mars Blackmon, il B-Boy in She's Gotta Have It - una rappresentazione stereotipata della comunità afroamericana che il film abbatte... Per il suo sguardo malizioso che, pur interrogandosi costantemente e ribellandosi incessantemente da quasi quattro decenni, non trascura mai il divertimento..."